Стало известно, сколько елок к Новому году заготовили в лесхозе

В этом году для продажи планируется заготовить порядка 4000 сосен. По словам Камчатного, лесхозы исходят из спроса, который в последнее время стал снижаться. Многие начали покапать искусственные ели вместо настоящих. Однако те, кто все же покупает выращенные деревья, чаще всего выбирают сосны и приобретают их ближе к середине декабря.