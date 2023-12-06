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Published Сегодня, 13:52

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Updated Сегодня, 13:56

В лесхозе рассказали, сколько елок заготовлено к Новому году

Стало известно, сколько елок к Новому году заготовили в лесхозе

6 декабря 2023, 13:52
Фото: 1MI

В лесхозе рассказали, сколько елок заготовлено к Новому году

Начальник ГУЛХ Иван Камчатный рассказал о подготовке деревьев на пресс-конференции в Доме журналистов.

В этом году для продажи планируется заготовить порядка 4000 сосен. По словам Камчатного, лесхозы исходят из спроса, который в последнее время стал снижаться. Многие начали покапать искусственные ели вместо настоящих. Однако те, кто все же покупает выращенные деревья, чаще всего выбирают сосны и приобретают их ближе к середине декабря.

«Она дольше стоит, и потому ее покупает больше людей. И заготовка у нас производится при прореживании молодняков — лесохозяйственном мероприятии, а мы больше садим сосну, чем другие породы», — рассказал Иван Камчатный.

Он также отметил, что во второй половине месяца государственные лесные инспекторы и полицейские проводят рейды по елочным базарам и выявляют нарушителей. За незаконную рубку хвойных деревьев в России предусмотрена и административная, и уголовная ответственность.

«Все зависит от того, какой причинен ущерб лесному фонду. Если ущерб составляет больше 5000 рублей, мы все материалы передаем в следственные органы, и в судебном порядке решается вопрос о наказании виновника. Если ущерб меньше 5000 — а это буквально одна елка — ответственность административная. За одно срубленное дерево у нас ущерб в предновогодний период получается около 2500 рублей, плюс штрафные санкции от 3000 до 4000 рублей», — добавил начальник ГУЛХ.

Камчатный также рассказал, как удачно выбрать новогоднее дерево: в первую очередь нужно смотреть на срез: если он темный — ель заготовили давно, если более светлый — елка срублена недавно. Важную роль играет и внешний вид — если с ели не осыпается хвоя, можно ее брать без опасений.

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#Омск#Омская область#Лес#Новости#Елка#Лесхоз#Анастасия Баянова#Ель#Елки
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