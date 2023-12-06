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Синоптик Вильфанд рассказал об аномальном холоде в России

6 декабря 2023, 11:11
Один из главных специалистов Гидрометцентра России, Роман Вильфанд, рассказал о необычно холодной погоде в России. Он объяснил, что примерно 60% территории страны находится в зоне аномально холодного климата.

В настоящее время на большой части страны наблюдается стационарный антициклон, который определяет погоду и приносит с собой очень низкие температуры, пишет RT.

Особенно холодно в Архангельской области и в Республике Коми, где температура на 12-18 °C ниже обычной для данного времени года. Там жители испытывают морозы до -35…-40 °C. В северной части Центрального федерального округа температура также на 15-17 °C ниже нормы и будет оставаться такой до конца недели. В Бурятии и Якутии местами даже доходит до -40 °C и еще ниже.

Ранее Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за очень низких температур. Это означает, что людям необходимо быть особенно осторожными и принимать меры для защиты от холода.

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