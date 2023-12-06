Синоптик Вильфанд рассказал об аномальном холоде в России

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
В настоящее время на большой части страны наблюдается стационарный антициклон, который определяет погоду и приносит с собой очень низкие температуры, пишет RT.
Особенно холодно в Архангельской области и в Республике Коми, где температура на 12-18 °C ниже обычной для данного времени года. Там жители испытывают морозы до -35…-40 °C. В северной части Центрального федерального округа температура также на 15-17 °C ниже нормы и будет оставаться такой до конца недели. В Бурятии и Якутии местами даже доходит до -40 °C и еще ниже.
Ранее Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за очень низких температур. Это означает, что людям необходимо быть особенно осторожными и принимать меры для защиты от холода.