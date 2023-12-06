Синоптик Вильфанд рассказал об аномальном холоде в России

Особенно холодно в Архангельской области и в Республике Коми, где температура на 12-18 °C ниже обычной для данного времени года. Там жители испытывают морозы до -35…-40 °C. В северной части Центрального федерального округа температура также на 15-17 °C ниже нормы и будет оставаться такой до конца недели. В Бурятии и Якутии местами даже доходит до -40 °C и еще ниже.