Роман омской писательницы попал в топ популярных книг страны

Так, на седьмом месте в рейтинге художественных книг 2023 года оказался роман омской писательницы Александры Яковлевой «Иные». Произведение расположилось рядом с книгой Виктора Пелевина «KGBT+», «1984» Джорджа Оруэлла, «Мастером и Маргаритой» — Михаила Булгакова и другими.