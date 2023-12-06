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Роман омской писательницы попал в список самых популярных книг страны

Роман омской писательницы попал в топ популярных книг страны

6 декабря 2023, 13:12
Фото: Кинопоиск

Роман омской писательницы попал в список самых популярных книг страны

Рейтинг популярных художественных произведений по итогам 2023 года опубликовал сервис «Букмейт».

Топ произведений был составлен на основе предпочтений пользователей Яндекс.Плюса. Туда попали книги, которые чаще всего читали и слушали подписчики опции «Букмейт».

Так, на седьмом месте в рейтинге художественных книг 2023 года оказался роман омской писательницы Александры Яковлевой «Иные». Произведение расположилось рядом с книгой Виктора Пелевина «KGBT+», «1984» Джорджа Оруэлла, «Мастером и Маргаритой» — Михаила Булгакова и другими.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

  1. «Путешествие в Элевсин» — Виктор Пелевин, «ЭКСМО»
  2. «Atomic Heart. Предыстория „Предприятия 3826“ — Харальд Хорф, Mundfish
  3. „Мастер и Маргарита“ — Михаил Булгаков, „ВИМБО“ / Мультимедийное издательство Стрельбицкого
  4. „1984“ — Джордж Оруэлл, „Альпина.Проза“ / Мультимедийное издательство Стрельбицкого
  5. „Дюна“ — Фрэнк Герберт, АСТ, „Эвербук“
  6. „Последний день лета“ — Андрей Подшибякин, АСТ / „ВИМБО“
  7. „Иные“ — Александра Яковлева, оригинальные проекты Букмейта
  8. „KGBT+“ — Виктор Пелевин, „ЭКСМО“
  9. „Бронепароходы“ — Алексей Иванов, „Эвербук“
  10. „Задача трех тел“ — Лю Цысинь, „ЭКСМО“
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Фото: Кинопоиск
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