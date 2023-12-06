Роман омской писательницы попал в топ популярных книг страны

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Топ произведений был составлен на основе предпочтений пользователей Яндекс.Плюса. Туда попали книги, которые чаще всего читали и слушали подписчики опции «Букмейт».
Так, на седьмом месте в рейтинге художественных книг 2023 года оказался роман омской писательницы Александры Яковлевой «Иные». Произведение расположилось рядом с книгой Виктора Пелевина «KGBT+», «1984» Джорджа Оруэлла, «Мастером и Маргаритой» — Михаила Булгакова и другими.
Полный рейтинг выглядит следующим образом: