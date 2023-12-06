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Психолог Завгороднева объяснила, как возникает влюбленность

Психолог Завгороднева объяснила, как возникает влюбленность

6 декабря 2023, 10:59
Фото: Midjourney
Психолог Завгороднева объяснила, что чувство влюбленности вызывается генетическими факторами, выбором партнера на основе желания передать свои гены и привлекательностью, а также совпадением интересов и подражанием друг другу.

Сущность любовной привязанности, которую некоторые называют магией или химией, была объяснена психологом Анной Завгородневой. Она уточнила, что термин «химия» пришел к нам из английского языка и обозначает процессы, происходящие внутри нашего организма и мозга, когда мы встречаем человека, который нам симпатичен, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Исследования показали, что у нас генетически заложен выбор партнера, основанный на желании передать свои гены будущим детям. Факторами влияния на выбор партнера могут быть феромоны и сходство с нашими родителями. Согласно профессиональным наблюдениям Завгородневой, «химия» — это совокупность всех этих факторов.

Психолог также отметила, что у людей есть свои предпочтения: блондинки предпочитают блондинов, невысокие люди предпочитают высоких. Это объясняется генетическими особенностями, но в конечном счете мы все ищем того, кто был бы похож на нас.

Когда люди живут вместе, они начинают подражать друг другу: мимике, жестам, выражениям. Иногда даже шутят, что супруги становятся похожи друг на друга. Когда у них есть общие интересы, общение вызывает радость, внешность нравится, появляется эмоциональное и физическое притяжение — это и есть та самая «химия».

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