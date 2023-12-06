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Прожиточный минимум увеличится до 15,5 тысяч рублей в 2024 году

Прожиточный минимум увеличится до 15,5 тысяч рублей в 2024 году

6 декабря 2023, 18:41
Фото: 1MI
Прожиточный минимум увеличится до 15,5 тысяч рублей в 2024 году, средняя пенсия достигнет 23,2 тысячи рублей, общая сумма расходов на индексацию выплат составит около 600 млрд рублей.

В следующем году в стране будет увеличен прожиточный минимум, который составит 15 453 рубля. Для работоспособного населения этот показатель будет равен 16 844 рублям, для пенсионеров — 13 290 рублей, а для детей — 14 989 рублей.

В разных регионах также будут действовать свои стандарты: в Свердловской области — 15 101 рубль, в Челябинской области — 14 279 рублей и в Югре — 20 435 рублей, сообщает uralpolit.ru.

Ранее министр Антон Силуанов заявил, что средняя пенсия в стране достигнет 23,2 тысячи рублей в следующем году. Общие расходы на индексацию выплат в 2024 году, по его словам, составят около 600 миллиардов рублей.

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