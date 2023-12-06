Прожиточный минимум увеличится до 15,5 тысяч рублей в 2024 году

Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
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В следующем году в стране будет увеличен прожиточный минимум, который составит 15 453 рубля. Для работоспособного населения этот показатель будет равен 16 844 рублям, для пенсионеров — 13 290 рублей, а для детей — 14 989 рублей.
В разных регионах также будут действовать свои стандарты: в Свердловской области — 15 101 рубль, в Челябинской области — 14 279 рублей и в Югре — 20 435 рублей, сообщает uralpolit.ru.
Ранее министр Антон Силуанов заявил, что средняя пенсия в стране достигнет 23,2 тысячи рублей в следующем году. Общие расходы на индексацию выплат в 2024 году, по его словам, составят около 600 миллиардов рублей.