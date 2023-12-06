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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Проблемы с автозапчастями: почему они становятся дороже?

6 декабря 2023, 12:03
Сайт njcar. ru выявил три причины, по которым у многих российских владельцев автомобилей могут возникнуть проблемы с их транспортными средствами, пишет Pravda.Ru.

Во-первых, стоимость оригинальных запчастей возрастает, что заставляет автовладельцев откладывать текущий ремонт и устанавливать более дешевые копии. Такой подход может негативно сказаться на состоянии автомобиля и повлиять на безопасность его эксплуатации.

Во-вторых, неоригинальные аналоги имеют меньший срок службы, даже при их более доступной цене. Замена таких деталей может потребоваться раньше, чем у оригинальных запчастей, особенно в случае ремонта подвески.

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