Проблемы с автозапчастями: почему они становятся дороже?

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Во-первых, стоимость оригинальных запчастей возрастает, что заставляет автовладельцев откладывать текущий ремонт и устанавливать более дешевые копии. Такой подход может негативно сказаться на состоянии автомобиля и повлиять на безопасность его эксплуатации.
Во-вторых, неоригинальные аналоги имеют меньший срок службы, даже при их более доступной цене. Замена таких деталей может потребоваться раньше, чем у оригинальных запчастей, особенно в случае ремонта подвески.