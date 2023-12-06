Придет аномальный холод. Омские синоптики рассказали о морозе до -40 градусов

Так, с 8 по 10 декабря в Омской области ожидаются морозы до -40 градусов. Они обусловлены приходом антициклоном. Уже предстоящей ночью в отдельных районах температура воздуха может опустится до -36. Наталия Криворучко сообщила, что отклонения среднесуточной температуры составит 10 градусов.