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Posted Сегодня, 04:34

Published Сегодня, 04:34

Modified Сегодня, 04:36

Updated Сегодня, 04:36

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Придет аномальный холод. Омские синоптики рассказали о морозе до -40 градусов

6 декабря 2023, 04:34
Фото: 1MI
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На Омскую область надвигается аномальный холод

Холодная арктическая масса идет в регион с Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

Глава Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко рассказала, какая погода ждет омичей в ближайшие дни. В Омске сегодня, 6 декабря, прошел брифинг, посвященный приближающимся морозам и ситуации на дорогах в связи со сложной погодной обстановкой.

Так, с 8 по 10 декабря в Омской области ожидаются морозы до -40 градусов. Они обусловлены приходом антициклоном. Уже предстоящей ночью в отдельных районах температура воздуха может опустится до -36. Наталия Криворучко сообщила, что отклонения среднесуточной температуры составит 10 градусов.

«Мы уже забыли в Омске, что такое сильные морозы. Это первый такой период, поэтому нужно принять что холод близко», — рассказала глава Обь-Иртышского УГМС.

Холодная арктическая масса идет в регион с Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

В начале декабря территория Омской области находилась под властью циклона. За первые 6 дней месяца выпало 20 мм осадков, что составляет 70% месячной нормы и 220% декадной нормы.

Сегодняшний брифинг был посвящен приближающимся холодамСегодняшний брифинг был посвящен приближающимся холодам
Сегодняшний брифинг был посвящен приближающимся холодам
Фото: Город55

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#Общество#Погода#Мороз#Холод#Аномальный холод#Евгений Игишев
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