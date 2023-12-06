Президент компании «Балтика» хочет национализировать завод в Воронеже

Posted Сегодня, 19:07
Published Сегодня, 19:07
Modified Сегодня, 19:09
Updated Сегодня, 19:09
Президент компании «Балтика», которая занимается производством пива, обратился к Росимущество с просьбой о национализации Carlsberg Group, владеющей заводом в Воронеже.
Таймураз Боллоев считает, что это единственный выход из текущей ситуации, сообщает voronezhnews.ru. По словам топ-менеджера, датский холдинг отказался от условий сделки со стороны России, несмотря на их приемлемость. Предложение о национализации было направлено к Росимуществу.
Напомним, что с началом СВО Carlsberg Group объявила о своем уходе из России и продаже своего бизнеса внутри страны. Активы были переданы под временное управление Росимущество по указу президента в июле 2023 года.