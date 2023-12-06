Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:07

Published Сегодня, 19:07

Modified Сегодня, 19:09

Updated Сегодня, 19:09

Президент компании «Балтика» хочет национализировать завод в Воронеже

Президент компании «Балтика» хочет национализировать завод в Воронеже

6 декабря 2023, 19:07
Фото: 1MI
Президент «Балтики» обратился к Росимуществу, просив национализировать Carlsberg с заводом в Воронеже, так как датская компания отказалась принять условия по сделке и покинула российский рынок.

Президент компании «Балтика», которая занимается производством пива, обратился к Росимущество с просьбой о национализации Carlsberg Group, владеющей заводом в Воронеже.

Таймураз Боллоев считает, что это единственный выход из текущей ситуации, сообщает voronezhnews.ru. По словам топ-менеджера, датский холдинг отказался от условий сделки со стороны России, несмотря на их приемлемость. Предложение о национализации было направлено к Росимуществу.

Напомним, что с началом СВО Carlsberg Group объявила о своем уходе из России и продаже своего бизнеса внутри страны. Активы были переданы под временное управление Росимущество по указу президента в июле 2023 года.

Подпишитесь
Вы — в неэффективных. Преподавателей ОмГУ лишили зарплаты из-за отсутствия публикаций
Сегодня, 04:29
«Журналисты перекрутили»: вице-губернатор Шпиленко высказался о своей внезапной славе
Сегодня, 12:34
Без начальства. Врио главы омского УФСИН стал 42-летний полковник Алексей Турбанов
Сегодня, 11:59
Придет аномальный холод. Омские синоптики рассказали о морозе до -40 градусов
Сегодня, 04:34
Омичам рассказали, как изменится работа общественного транспорта из-за морозов
Сегодня, 06:06
Без комментариев. Посадившим в поле самолет Сочи-Омск пилотам предложили уволиться
Сегодня, 10:11