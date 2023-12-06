Президент компании «Балтика» хочет национализировать завод в Воронеже

Таймураз Боллоев считает, что это единственный выход из текущей ситуации, сообщает voronezhnews.ru. По словам топ-менеджера, датский холдинг отказался от условий сделки со стороны России, несмотря на их приемлемость. Предложение о национализации было направлено к Росимуществу.