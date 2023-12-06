Новые обещания. Названа дата завершения строительства «проблемного» корпуса ОмГУ

В феврале 2022 года на тот момент и. о. ректора ОмГУ Сергей Замятин объявил, что корпус сдадут в эксплуатацию в 2023 году или даже раньше. В июле этого года тогда еще врио губернатора Омской области Виталий Хоценко распорядился ввести здание в эксплуатацию не позднее первого квартала 2024 года, и сроки вновь сдвинулись.