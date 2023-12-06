Новые обещания. Названа дата завершения строительства «проблемного» корпуса ОмГУ

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
В пресс-центре ОмГУ им. Ф. М. Достоевского рассказали о процессе завершения строительства нового корпуса университета, который начали строить еще в 2005 году. Предполагается, что все работы закончатся к 31 марта 2024 года.
По информации вуза, за два года на завершение строительства и оснащение корпуса потратили 286 млн рублей. Эти деньги ушли на обустройство кровли, установку системы вентиляции и кондиционирования, монтаж инженерных сетей и специальных огнеупорных отсечек, а также на оснащение аудиторий мультимедийным оборудованием. Отмечается, что корпус поэтапно сдают МЧС: противопожарные системы оцениваются в испытательной пожарной лаборатории.
«Завершение строительства идет по графику. На днях подписан контракт на выполнение последнего этапа работ для обеспечения ввода в эксплуатацию главного учебного корпуса. Подготовлено порядка 70% документов для получения заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства. Получены мебель и оборудование для оснащения корпуса и до конца года все будет смонтировано и установлено. По большому счету осталось завершить монтаж и выполнить комплексное апробирование систем противопожарной защиты объекта», — сообщил ректор университета Сергей Замятин, подчеркнув, что правительство Омской области оказывает вузу помощь.
Напомним, в октябре 2020 года готовность здания оценивали в 90%, в 2021 году началось оснащение аудиторий и обустройство входной группы. Экс-ректор ОмГУ Роман Смелик обещал, что здание будет готово к учебному процессу в декабре 2021 года, однако сдать корпус в эксплуатацию тогда не удалось.
В феврале 2022 года на тот момент и. о. ректора ОмГУ Сергей Замятин объявил, что корпус сдадут в эксплуатацию в 2023 году или даже раньше. В июле этого года тогда еще врио губернатора Омской области Виталий Хоценко распорядился ввести здание в эксплуатацию не позднее первого квартала 2024 года, и сроки вновь сдвинулись.
В сентябре 2023 года вблизи вуза запустили обновленную подстанцию, чтобы вуз мог использовать новое оборудование без перебоев.
Это не последняя проблема вокруг вуза: перед учебным годом из ОмГУ массово уволились преподаватели, вуз проигнорировал журналистский запрос Города55, что повлекло прокурорскую проверку. Теперь же преподавателей лишили премий из-за отсутствия публикаций в международных журналах.