Неудачный план. В Омске задержали группу мигрантов, незаконно пересекших границу

В феврале группа нарушителей должна была за денежное вознаграждение в обход установленных пунктов пропуска незаконно попасть в страну и поселиться в Омске на съемной квартире. Занимался размещением четырех жителей Пакистана их омский подельник. Он также встретил компанию на границе Омской области и Казахстана, однако там же все участники сговора были задержаны ФСБ.