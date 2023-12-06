Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:45

Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

Иллюстрация

Неудачный план. В Омске задержали группу мигрантов, незаконно пересекших границу

6 декабря 2023, 09:45
Фото: Midjourney
Иллюстрация

Группа мигрантов незаконно пересекла границу РФ и попала под суд

Приговор жителям Пакистана и одному омичу вынес Щербакульский районный суд.

Суд установил, что в этом году два жителя ближнего зарубежья вступили в сговор и решили незаконно пробраться на территорию РФ, а после там жить. Помогал им в осуществлении этого плана житель города Омска.

В феврале группа нарушителей должна была за денежное вознаграждение в обход установленных пунктов пропуска незаконно попасть в страну и поселиться в Омске на съемной квартире. Занимался размещением четырех жителей Пакистана их омский подельник. Он также встретил компанию на границе Омской области и Казахстана, однако там же все участники сговора были задержаны ФСБ.

Позже они скрылись с места происшествия, но были снова пойманы уже в Омске, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Один из нарушителей получил 1 год и 6 месяцев лишения свободы, другие — 1 год и 4 месяца.

Хотели в Европу. В Омской области поймали иностранцев, незаконно пересекших границу
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Граница#Миграция#Новости#Мигранты#Нелегальные мигранты#Миграционное законодательство#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Вы — в неэффективных. Преподавателей ОмГУ лишили зарплаты из-за отсутствия публикаций
Сегодня, 04:29
«Не позорься». Омский вице-губернатор осудил студента за футболку с надписью Brooklyn
Сегодня, 02:30
В Омске зарезервировали землю под строительство первой линии метро
Сегодня, 07:53
Придет аномальный холод. Омские синоптики рассказали о морозе до -40 градусов
Сегодня, 04:34
Омичам рассказали, как изменится работа общественного транспорта из-за морозов
Сегодня, 06:06
Топ арбитража. Овощной спор депутата Гаврика и убытки от падающего дома Никипелова
Вчера, 08:25