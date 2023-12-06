Неудачный план. В Омске задержали группу мигрантов, незаконно пересекших границу

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Суд установил, что в этом году два жителя ближнего зарубежья вступили в сговор и решили незаконно пробраться на территорию РФ, а после там жить. Помогал им в осуществлении этого плана житель города Омска.
В феврале группа нарушителей должна была за денежное вознаграждение в обход установленных пунктов пропуска незаконно попасть в страну и поселиться в Омске на съемной квартире. Занимался размещением четырех жителей Пакистана их омский подельник. Он также встретил компанию на границе Омской области и Казахстана, однако там же все участники сговора были задержаны ФСБ.
Позже они скрылись с места происшествия, но были снова пойманы уже в Омске, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Один из нарушителей получил 1 год и 6 месяцев лишения свободы, другие — 1 год и 4 месяца.