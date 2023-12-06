«Не пытайтесь покинуть Левый берег». Утренние заторы в Омске достигли 9 баллов

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», наиболее плотный траффик наблюдается на проспекте Маркса, улица Жукова, Герцена, Масленникова, Красный Путь, Оржоникидзе, Заозерной, проспектах Мира и Королева. На Левобережье стоят улицы Конева, 70 лет Октября, 3-я Енисейская, Лукашевича.