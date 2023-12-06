Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:22

Published Сегодня, 03:22

Modified Сегодня, 03:35

Updated Сегодня, 03:35

Иллюстрация

«Не пытайтесь покинуть Левый берег». Утренние заторы в Омске достигли 9 баллов

6 декабря 2023, 03:22
Фото: 1MI
Иллюстрация

На омских дорогах вновь образовались гигантские пробки

Движение затруднено практически на всех основных магистралях города.

В Омске сегодня, 6 декабря, в утренний час пик образовались 9-балльные пробки. Движение затруднено практически на всех основных магистралях.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», наиболее плотный траффик наблюдается на проспекте Маркса, улица Жукова, Герцена, Масленникова, Красный Путь, Оржоникидзе, Заозерной, проспектах Мира и Королева. На Левобережье стоят улицы Конева, 70 лет Октября, 3-я Енисейская, Лукашевича.

Омичи в сервисе 2Gis оставляют комментарии о сложившейся дорожной ситуации.

«Уже домой можно ехать.»
«Не пытайтесь покинуть Левый берег.»
«Пойду пешком, меньше опоздаю.»
«Я тут со вчерашнего дня стою.»

Отметим, что пробки в утренние часы на омских дорогах образуются третий день подряд.

Омск встал. На улицах города с утра образовались 10-балльные пробки
Узнать подробнее
#Транспорт#Пробки#Омск#Левый берег#Евгений Игишев
Подпишитесь
Вы — в неэффективных. Преподавателей ОмГУ лишили зарплаты из-за отсутствия публикаций
Сегодня, 04:29
«Не позорься». Омский вице-губернатор осудил студента за футболку с надписью Brooklyn
Сегодня, 02:30
Убытки из-за проблемной парковки у «падающего» дома в Омске оценили в 32 млн рублей
Вчера, 08:32
Придет аномальный холод. Омские синоптики рассказали о морозе до -40 градусов
Сегодня, 04:34
Топ арбитража. Овощной спор депутата Гаврика и убытки от падающего дома Никипелова
Вчера, 08:25