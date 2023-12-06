«Не пытайтесь покинуть Левый берег». Утренние заторы в Омске достигли 9 баллов

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
В Омске сегодня, 6 декабря, в утренний час пик образовались 9-балльные пробки. Движение затруднено практически на всех основных магистралях.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», наиболее плотный траффик наблюдается на проспекте Маркса, улица Жукова, Герцена, Масленникова, Красный Путь, Оржоникидзе, Заозерной, проспектах Мира и Королева. На Левобережье стоят улицы Конева, 70 лет Октября, 3-я Енисейская, Лукашевича.
Омичи в сервисе 2Gis оставляют комментарии о сложившейся дорожной ситуации.
«Уже домой можно ехать.»
«Не пытайтесь покинуть Левый берег.»
«Пойду пешком, меньше опоздаю.»
«Я тут со вчерашнего дня стою.»
Отметим, что пробки в утренние часы на омских дорогах образуются третий день подряд.