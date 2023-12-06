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Published Сегодня, 06:06

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Updated Сегодня, 06:13

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Омичам рассказали, как изменится работа общественного транспорта из-за морозов

6 декабря 2023, 06:06
Фото: 1MI
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На время морозов в омском транспорте будет открываться только средняя дверь

Изменения необходимы, чтобы сохранить тепло в салоне.

На время морозов в общественном транспорте Омска для входа и выхода пассажиров будут открывать только среднюю дверь, чтобы сохранить тепло в салоне. Об этом рассказал замдиректора департамента транспорта администрации Омска Сергей Фальковский на брифинге, посвященном приближающимся холодам.

«Перед предстоящими морозами транспорт будет проходить усиленный контроль. Упор будет делаться на систему отопления. По выпуску подвижного состава изменений не предвидится, он будет проходить в полном объеме. Из-за пробок интервал движения приходится регулировать вручную, чтобы не слипались», — сообщил Фальковский.

В настоящее время на омских дорогах работают около 450 автобусов, 180 троллейбусов и 90 трамваев.

«Работа по подготовке подвижного состава к зимнему периоду начинается заблаговременно. Это ревизия системы отопления. При необходимости проводится утепление салона», — добавил замдиректора дептранса.

Напомним, что в Омской области в ближайшие дни ожидаются морозы до -40 градусов.

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#Транспорт#Омск#Отопление#Департамент транспорта#Зимний период#Троллейбусы#Тепло#Автобусы#Морозы#Холода#Евгений Игишев#Трамваи
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