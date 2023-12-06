Омичам рассказали, как изменится работа общественного транспорта из-за морозов

На время морозов в общественном транспорте Омска для входа и выхода пассажиров будут открывать только среднюю дверь, чтобы сохранить тепло в салоне. Об этом рассказал замдиректора департамента транспорта администрации Омска Сергей Фальковский на брифинге, посвященном приближающимся холодам.