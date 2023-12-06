Омичам рассказали, как изменится работа общественного транспорта из-за морозов

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
На время морозов в общественном транспорте Омска для входа и выхода пассажиров будут открывать только среднюю дверь, чтобы сохранить тепло в салоне. Об этом рассказал замдиректора департамента транспорта администрации Омска Сергей Фальковский на брифинге, посвященном приближающимся холодам.
«Перед предстоящими морозами транспорт будет проходить усиленный контроль. Упор будет делаться на систему отопления. По выпуску подвижного состава изменений не предвидится, он будет проходить в полном объеме. Из-за пробок интервал движения приходится регулировать вручную, чтобы не слипались», — сообщил Фальковский.
В настоящее время на омских дорогах работают около 450 автобусов, 180 троллейбусов и 90 трамваев.
«Работа по подготовке подвижного состава к зимнему периоду начинается заблаговременно. Это ревизия системы отопления. При необходимости проводится утепление салона», — добавил замдиректора дептранса.
Напомним, что в Омской области в ближайшие дни ожидаются морозы до -40 градусов.