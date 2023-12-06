Магний в финиках: естественная альтернатива лекарствам от тревоги

Психотерапевт Софи Кресс говорит, что магний в финиках играет важную роль в расслаблении мышц и контроле настроения, что является ключевым для преодоления тревоги. Финики также содержат антиоксиданты, которые снижают воспаление в организме. Исследования показывают, что это может уменьшить симптомы тревоги и других психических расстройств.