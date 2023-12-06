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Магний в финиках: естественная альтернатива лекарствам от тревоги

6 декабря 2023, 11:58
Очень много людей страдает от тревоги, когда они чувствуют себя слишком беспокойными и напряженными. Кроме принятия лекарств, есть естественные способы помочь справиться с этой проблемой, пишет Pravda.Ru.

Например, финики — это питательные продукты, которые содержат магний. Этот минерал помогает расслабиться и уменьшить уровень стресса. Хотя финики не могут полностью заменить лекарства, они могут быть полезны в борьбе с тревогой.

Психотерапевт Софи Кресс говорит, что магний в финиках играет важную роль в расслаблении мышц и контроле настроения, что является ключевым для преодоления тревоги. Финики также содержат антиоксиданты, которые снижают воспаление в организме. Исследования показывают, что это может уменьшить симптомы тревоги и других психических расстройств.

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