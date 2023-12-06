Илья Баланин призвал директоров ТФОМС эффективно расходовать деньги

Глава Федерального фонда ОМС подчеркнул, что в период 2024–2026 годов расходы по программе госгарантий бесплатной медпомощи россиянам увеличатся, при этом спектр медпомощи также будет расширен. Речь в первую очередь идет о профилактике заболеваний, медицинской реабилитации, пребывании в стационарах и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.