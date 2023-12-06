Илья Баланин призвал директоров ТФОМС эффективно расходовать деньги

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
По словам главы ФОМС Ильи Баланина, для решения этой проблемы следует более эффективно управлять имеющимися финансовыми ресурсами. Он отметил, что главной причиной роста кредиторской задолженности является недостаточное уделение внимания планированию деятельности медорганизаций. Баланин попросил руководителей территориальных структур принять меры по погашению просроченной кредиторской задолженности и по межтерриториальным расчетам, пишет regnum.ru.
Глава Федерального фонда ОМС подчеркнул, что в период 2024–2026 годов расходы по программе госгарантий бесплатной медпомощи россиянам увеличатся, при этом спектр медпомощи также будет расширен. Речь в первую очередь идет о профилактике заболеваний, медицинской реабилитации, пребывании в стационарах и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.
Сообщается, что подушевой норматив увеличится на 14%, с 16 800 до 19 200 рублей. Отдельно будут увеличены нормативы стоимости хирургической помощи. На 17,3% увеличится объем диспансеризаций и плановых медосмотров.
В ходе встречи обсуждалось также индивидуальное информирование и сопровождение застрахованных лиц по итогам диспансеризаций и медосмотров. Кроме этого, рассматривались вопросы, связанные с нарушением прав пациентов.