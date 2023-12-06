Хоценко рассказал, что на выставке «Россия» в Москве украсили омскую новогоднюю елку

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Омскую новогоднюю ель украсили изделия народных мастеров. Каждое из 89 деревьев декорировано уникальным дизайном.
«Раз, два, три — елочка гори! Омская новогодняя красавица зажгла огни на выставке „Россия“ на ВДНХ. Наша елочка украшена сибирскими варежками с традиционными орнаментами и шарами-шуршунчиками с традиционным наполнением, выполненными в технике лоскутного шитья. Важно, что после завершения выставки хвойные красавицы будут высажены на территории возле ВДНХ», — рассказал глава региона Виталий Хоценко.
Отмечается, что общая концепция украшения елки Омской области выполнена по мотивам картины Михаила Врубеля «Царевна-Лебедь»: деверево украшено сибирскими варежками, связанными мастером из Седельниковского района, шарами-шуршунчиками с традиционным наполнением. Цветовая концепция изделий омских мастериц совпадает с гаммой художественного полотна всемирно известного художника.
«Каждый регион должен был представить что-то свое уникальное в качестве украшений елки. В одно время елку украшали стеклянными шарами — это очень ценилось, когда-то — конфетами, орехами… Елка Омской области украшена предметами, которые были у всех, а теперь это роскошь: варежки ручной работы есть не у каждого, как и мягкие шары-шуршунчики, которые раньше были у каждого ребенка», — рассказала искусствовед Сибирского культурного центра Ольга Лобзова.