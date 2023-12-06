Хоценко рассказал, что на выставке «Россия» в Москве украсили омскую новогоднюю елку

Отмечается, что общая концепция украшения елки Омской области выполнена по мотивам картины Михаила Врубеля «Царевна-Лебедь»: деверево украшено сибирскими варежками, связанными мастером из Седельниковского района, шарами-шуршунчиками с традиционным наполнением. Цветовая концепция изделий омских мастериц совпадает с гаммой художественного полотна всемирно известного художника.