Хоценко: «День героев Отечества — возможность воздать почести соотечественникам»

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Почетными гостями вечера в честь приближающегося дня героев Отечества, который пройдет 9 декабря, стали Герои СССР и России, боевые офицеры, ветераны боевых действий, семьи участников СВО, в мероприятии также приняли участие работники омских предприятий, кадеты и юнармейцы.
Виталий Хоценко отметил, что для него это очень личный праздник. Его дедушка Петр Максимович Крутов является героем Советского Союза, в годы войны он получил ранение, но справился с боевой задачей и в 18 лет получил золотую звезду Героя.
«Очень символично, что в этом зале тоже присутствуют Герои Советского Союза и Российской Федерации. Омичи — очень храбрые люди. Если обратиться к истории, то у нас в области 182 Героя Советского Союза, 18 Героев РФ. В этом ряду семеро наших ребят, получивших золотую звезду Героя уже в ходе специальной военной операции, трое из них получили звание посмертно», — рассказал Виталий Хоценко.
Глава региона также отметил, что героев нужно уважать и ценить, и тогда их подвиги и героические поступки, как и память о них, всегда будут с нами.
Герой РФ Андрей Тимошенко, возглавляющий региональное отделение Российской Ассоциации Героев, также отметил, что важно помнить — без прошлого нет будущего, поэтому важно сохранять историческую память о событиях воинской доблести российской армии и флота.
Кроме того, на торжественном мероприятии благодарственными письмами Губернатора Омской области были награждены начальник 242 Учебного центра подготовки младших специалистов ВДВ полковник Виталий Репин, командир войсковой части 7543, подполковник Баир Шодоев и другие омичи.