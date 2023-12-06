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Хоценко: «День героев Отечества — возможность воздать почести соотечественникам»

Хоценко: «День героев Отечества — возможность воздать почести соотечественникам»

6 декабря 2023, 13:40
Фото: Правительство Омской области
В преддверии праздника в Омске состоялся торжественный концерт.

Почетными гостями вечера в честь приближающегося дня героев Отечества, который пройдет 9 декабря, стали Герои СССР и России, боевые офицеры, ветераны боевых действий, семьи участников СВО, в мероприятии также приняли участие работники омских предприятий, кадеты и юнармейцы.

Виталий Хоценко отметил, что для него это очень личный праздник. Его дедушка Петр Максимович Крутов является героем Советского Союза, в годы войны он получил ранение, но справился с боевой задачей и в 18 лет получил золотую звезду Героя.

«Очень символично, что в этом зале тоже присутствуют Герои Советского Союза и Российской Федерации. Омичи — очень храбрые люди. Если обратиться к истории, то у нас в области 182 Героя Советского Союза, 18 Героев РФ. В этом ряду семеро наших ребят, получивших золотую звезду Героя уже в ходе специальной военной операции, трое из них получили звание посмертно», — рассказал Виталий Хоценко.

Глава региона также отметил, что героев нужно уважать и ценить, и тогда их подвиги и героические поступки, как и память о них, всегда будут с нами.

Герой РФ Андрей Тимошенко, возглавляющий региональное отделение Российской Ассоциации Героев, также отметил, что важно помнить — без прошлого нет будущего, поэтому важно сохранять историческую память о событиях воинской доблести российской армии и флота.

Кроме того, на торжественном мероприятии благодарственными письмами Губернатора Омской области были награждены начальник 242 Учебного центра подготовки младших специалистов ВДВ полковник Виталий Репин, командир войсковой части 7543, подполковник Баир Шодоев и другие омичи.

Фото: Правительство Омской области
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#Омск#Омская область#Губернатор#Губернатор области#Новости#Герой России#Герои#Народный герой#Анастасия Баянова
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