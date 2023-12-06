Госстройнадзор судится с подрядчиком школы в омском микрорайоне Серебряный берег

Между тем сейчас в судах рассматриваются дела по другому объекту, где «Капитал развитие» ранее выступал подрядчиком, — школы в пригородном микрорайоне Ясная поляна. Там из-за срыва сроков выполнения работ Омскоблстройзаказчик в одностороннем порядке расторг контракт. В компании с этим не согласились, заявили, что и тут виноваты проектировщики и пошли в суд, чтобы вернуться на стройку. Со своей стороны заказчики через суд пытаются вернуть уже уплаченные деньги, — более 300 млн рублей.