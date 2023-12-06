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Объекты не строятся, а суды множатся

Госстройнадзор судится с подрядчиком школы в омском микрорайоне Серебряный берег

6 декабря 2023, 06:16
Фото: 1MI
Объекты не строятся, а суды множатся

Госстройнадзор судится с подрядчиком школы в омском микрорайоне Серебряный берег

На этот раз претензии к ООО «Капитал развитие» появились у Госстройнадзора.

Как стало известно Городу55, намедни в Арбитражный суд Омской области поступил иск от Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области к московскому застройщику ООО «Капитал развитие».

«Иск касается объекта в микрорайоне „Серебряный берег“, — здания школы, возведением которого занимается ответчик. Ранее компании „Капитал развитие“ было выписано предписание об устранении нарушений. Это предписание не было исполнено, что и стало поводом для подачи иска о привлечении к административной ответственности», — пояснили Городу55 в Госстройнадзоре по Омской области.

Напомним, что подряд на школу на 1100 мест «Капитал развитие» получил за 1.2 млрд рублей. Летом текущего года у заказчиков возникли претензии по темпам строительства, за что застройщик был оштрафован на 15 млн рублей. Тогда отставание от графика в компании объяснили ошибками в проектировке.

Вот только, как ранее сообщал Город55, в конце ноября работы на объекте застопорились. В мэрии Омска пояснили, что у «Капитал развитие» попросту закончились стройматериалы.

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Между тем сейчас в судах рассматриваются дела по другому объекту, где «Капитал развитие» ранее выступал подрядчиком, — школы в пригородном микрорайоне Ясная поляна. Там из-за срыва сроков выполнения работ Омскоблстройзаказчик в одностороннем порядке расторг контракт. В компании с этим не согласились, заявили, что и тут виноваты проектировщики и пошли в суд, чтобы вернуться на стройку. Со своей стороны заказчики через суд пытаются вернуть уже уплаченные деньги, — более 300 млн рублей.

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