Главу омского МЧС Колондинского наградили знаком «За служение Омской области»

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
Главу омского МЧС Владислава Колондинского наградили знаком «За служение Омской области». Соответствующее распоряжение 2 декабря подписал глава региона Виталий Хоценко.
«За важные достижения в реализации государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций наградить знаком отличия „За служение Омской области“ III степени Колодинского Владислава Викторовича», — говорится в тексте документа.
Колондинского назначили на должность начальника регионального МЧС в 2018 году. Ранее он несколько лет занимал пост заместителя. Имеет звание генерала-майора внутренней службы.