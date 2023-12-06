Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:03

Published Сегодня, 03:03

Modified Сегодня, 03:05

Updated Сегодня, 03:05

Главу омского МЧС Колондинского наградили знаком «За служение Омской области»

Главу омского МЧС Колондинского наградили знаком «За служение Омской области»

6 декабря 2023, 03:03
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
Соответствующее распоряжение подписал глава региона.

Главу омского МЧС Владислава Колондинского наградили знаком «За служение Омской области». Соответствующее распоряжение 2 декабря подписал глава региона Виталий Хоценко.

«За важные достижения в реализации государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций наградить знаком отличия „За служение Омской области“ III степени Колодинского Владислава Викторовича», — говорится в тексте документа.

Колондинского назначили на должность начальника регионального МЧС в 2018 году. Ранее он несколько лет занимал пост заместителя. Имеет звание генерала-майора внутренней службы.

Губернатор наградил омских чиновников за подготовку и проведение выборов
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Омск#МЧС#Награда#Евгений Игишев
Подпишитесь
Вы — в неэффективных. Преподавателей ОмГУ лишили зарплаты из-за отсутствия публикаций
Сегодня, 04:29
«Не позорься». Омский вице-губернатор осудил студента за футболку с надписью Brooklyn
Сегодня, 02:30
Убытки из-за проблемной парковки у «падающего» дома в Омске оценили в 32 млн рублей
Вчера, 08:32
Придет аномальный холод. Омские синоптики рассказали о морозе до -40 градусов
Сегодня, 04:34
«Не пытайтесь покинуть Левый берег». Утренние заторы в Омске достигли 9 баллов
Сегодня, 03:22
Топ арбитража. Овощной спор депутата Гаврика и убытки от падающего дома Никипелова
Вчера, 08:25