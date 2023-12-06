Есть компенсация. Омичам рассказали, как найти виновного за получение травмы на льду

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
В ближайшее время на территории региона значительно ухудшится погода. По прогнозам Обь-Иртышского УГМС, минимальная температура воздуха составит -45 градусов ночью. Гололедные явления же начались задолго до наступления холодов. Проблема со скользкими дорожками беспокоит население каждую зиму, но многие не знают, кого привлекать к ответственности за причиненный вред.
Специалисты омского Роспотребнадзора рассказали, что при получении травмы из-за гололеда на придомовой территории виновным лицом будет управляющая компания. Если человек упал на ступеньках магазина или учреждения, то ответственность за травмирование несет собственник здания.
При падении на улице, остановке или в других общественных местах за инцидент в скользком месте будет отвечать муниципальное образование. В общем, ответственным лицом за травмирование человека при гололеде является та организация, которая занимается уборкой той или иной территории.
Пострадавший может требовать с виновного лица компенсацию причиненного вреда, в том числе:
В Роспотребнадзоре отмечают, что место происшествия, где случилась травма, покидать не следует. Пострадавшему нужно вызвать скорую помощь, чтобы медики зарегистрировали место и время падения.