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Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

иллюстрация

Есть компенсация. Омичам рассказали, как найти виновного за получение травмы на льду

6 декабря 2023, 08:13
Фото: Город55
иллюстрация

Омичам рассказали, как найти виновного за получение травмы на льду

При травмировании не следует сразу же покидать место падения, а необходимо вызвать скорую помощь.

В ближайшее время на территории региона значительно ухудшится погода. По прогнозам Обь-Иртышского УГМС, минимальная температура воздуха составит -45 градусов ночью. Гололедные явления же начались задолго до наступления холодов. Проблема со скользкими дорожками беспокоит население каждую зиму, но многие не знают, кого привлекать к ответственности за причиненный вред.

Специалисты омского Роспотребнадзора рассказали, что при получении травмы из-за гололеда на придомовой территории виновным лицом будет управляющая компания. Если человек упал на ступеньках магазина или учреждения, то ответственность за травмирование несет собственник здания.

При падении на улице, остановке или в других общественных местах за инцидент в скользком месте будет отвечать муниципальное образование. В общем, ответственным лицом за травмирование человека при гололеде является та организация, которая занимается уборкой той или иной территории.

Пострадавший может требовать с виновного лица компенсацию причиненного вреда, в том числе:

  • сумму утраченной заработной платы в период лечения;
  • расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение и другие траты, связанные с травмой;
  • компенсацию морального вреда;
  • возмещения вреда имуществу, которому был причинен ущерб при падении на гололеде или в иной травмоопасной ситуации;
  • судебные расходы, в том числе на оплату услуг представителя.

В Роспотребнадзоре отмечают, что место происшествия, где случилась травма, покидать не следует. Пострадавшему нужно вызвать скорую помощь, чтобы медики зарегистрировали место и время падения.

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#Общество#Здоровье#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Травма#Гололед#Компенсация#Компенсация морального вреда#Новости#Алина Ясинская
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