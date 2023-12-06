Эксперты зафиксировали снижение стоимости шоколада по Сибири на 0,6% за год

За последний год стоимость шоколада значительно выросла в некоторых городах Сибири. В частности, в Прокопьевске (Кемеровская область) цены увеличились на 14,8%, в Барнауле (Алтайский край) — на 8,4% и в Черногорске (Хакасия) — на 8%. Однако есть и города, где шоколад подешевел. Например, в Таре (Омская область) цены снизились на 19,1%, в Стрежевом (Томская область) — на 13,9% и в Куйбышеве (Новосибирская область) — на 13,1%.