Эксперты подведут итоги года в российском АПК на конференции «Агрохолдинги России»

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Ожидается, что в ходе конференции ведущие отраслевые эксперты, аналитики и участники рынка АПК займутся подведением производственных и финансовых итогов развития сельского хозяйства за 2023 год и рассмотрят прогнозы на 2024-й, изучат инвестиционный климат в агросекторе и динамику агроэкспорта за последний год, оценят рентабельность производства, новые меры государственного регулирования сельскохозяйственных рынков, а также определят их влияние на бизнес.
В рамках мероприятий конференции спикеры и эксперты представят основные тренды в сфере слияний и поглощений, осветят темы доступного финансирования для агропроизводителей и развития страхования в сфере АПК, будут говорить об инвестициях в логистику, инфраструктуру, а также затронут вопросы финансовых вложений в цифровизацию агросектора и в поставку техники и оборудования на фоне санкций. В ходе конференции участникам предстоит обсудить, как сложился 2023 год для ключевых отраслей АПК, с какими результатами пришли к его завершению главные участники агрорынка и какие перспективы дальнейшего развития они видят.
В качестве важной темы мероприятия рассматривается вопрос инвестиций в различные направления деятельности АПК, такие как агротехника, технологии и оборудование, цифровизация и роботизация агросектора, развитие и импортозамещение в секторе СЗР, отечественная селекция и генетика в животноводстве, а также отечественное производство ингредиентов для переработки молока и мяса. В рамках конференции «Агрохолдинги России — 2023» участники и спикеры собираются вынести собственную оценку проблем экспорта российского продовольствия, рассказать о возможностях роста и сдерживающих его факторах, перспективах роста потребительского спроса и наиболее актуальных каналах сбыта сельхозпродукции.