Эксперты подведут итоги года в российском АПК на конференции «Агрохолдинги России»

В рамках мероприятий конференции спикеры и эксперты представят основные тренды в сфере слияний и поглощений, осветят темы доступного финансирования для агропроизводителей и развития страхования в сфере АПК, будут говорить об инвестициях в логистику, инфраструктуру, а также затронут вопросы финансовых вложений в цифровизацию агросектора и в поставку техники и оборудования на фоне санкций. В ходе конференции участникам предстоит обсудить, как сложился 2023 год для ключевых отраслей АПК, с какими результатами пришли к его завершению главные участники агрорынка и какие перспективы дальнейшего развития они видят.