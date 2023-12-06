Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:10

Published Сегодня, 16:10

Modified Сегодня, 16:11

Updated Сегодня, 16:11

Эксперты подведут итоги года в российском АПК на конференции «Агрохолдинги России»

Эксперты подведут итоги года в российском АПК на конференции «Агрохолдинги России»

6 декабря 2023, 16:10
8 декабря в Москве намечено проведение XXIII федеральной отраслевой конференции об инвестициях в АПК «Агрохолдинги России — 2023». В этом году флагманская конференция «Агроинвестора» состоится в 23-й раз. Генеральный информационный партнер — медиахолдинг 1MI.

Ожидается, что в ходе конференции ведущие отраслевые эксперты, аналитики и участники рынка АПК займутся подведением производственных и финансовых итогов развития сельского хозяйства за 2023 год и рассмотрят прогнозы на 2024-й, изучат инвестиционный климат в агросекторе и динамику агроэкспорта за последний год, оценят рентабельность производства, новые меры государственного регулирования сельскохозяйственных рынков, а также определят их влияние на бизнес.

В рамках мероприятий конференции спикеры и эксперты представят основные тренды в сфере слияний и поглощений, осветят темы доступного финансирования для агропроизводителей и развития страхования в сфере АПК, будут говорить об инвестициях в логистику, инфраструктуру, а также затронут вопросы финансовых вложений в цифровизацию агросектора и в поставку техники и оборудования на фоне санкций. В ходе конференции участникам предстоит обсудить, как сложился 2023 год для ключевых отраслей АПК, с какими результатами пришли к его завершению главные участники агрорынка и какие перспективы дальнейшего развития они видят.

В качестве важной темы мероприятия рассматривается вопрос инвестиций в различные направления деятельности АПК, такие как агротехника, технологии и оборудование, цифровизация и роботизация агросектора, развитие и импортозамещение в секторе СЗР, отечественная селекция и генетика в животноводстве, а также отечественное производство ингредиентов для переработки молока и мяса. В рамках конференции «Агрохолдинги России — 2023» участники и спикеры собираются вынести собственную оценку проблем экспорта российского продовольствия, рассказать о возможностях роста и сдерживающих его факторах, перспективах роста потребительского спроса и наиболее актуальных каналах сбыта сельхозпродукции.

Подпишитесь
Вы — в неэффективных. Преподавателей ОмГУ лишили зарплаты из-за отсутствия публикаций
Сегодня, 04:29
«Журналисты перекрутили»: вице-губернатор Шпиленко высказался о своей внезапной славе
Сегодня, 12:34
Без начальства. Врио главы омского УФСИН стал 42-летний полковник Алексей Турбанов
Сегодня, 11:59
Придет аномальный холод. Омские синоптики рассказали о морозе до -40 градусов
Сегодня, 04:34
Омичам рассказали, как изменится работа общественного транспорта из-за морозов
Сегодня, 06:06
Без комментариев. Посадившим в поле самолет Сочи-Омск пилотам предложили уволиться
Сегодня, 10:11