Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:30

Published Сегодня, 08:30

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

Экономист: Рубль в декабре падает из-за завершения налогового периода

6 декабря 2023, 08:30
Во второй половине декабря рубль может начать укрепляться, по мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева.

По его словам, текущее ослабление национальной валюты объясняется окончанием налогового периода, пишет Pravda.Ru.

Он также отметил, что декабрь является слабым месяцем для рубля, так как приходится на самые большие бюджетные расходы в году. Это приводит к увеличению предложения рублей на рынке, часть которых тратится на покупку импорта, а часть напрямую идет на покупку валюты.

Среди других негативных факторов, о которых говорит аналитик, — рост инфляции и продолжающийся отток капитала из России физическими и юридическими лицами.

Ближе к концу месяца рублю может помочь окончание декабрьского налогового периода и, возможно, повышение ключевой ставки Центрального банка, на что рассчитывают многие эксперты.

«Таким образом, по моим прогнозам, в декабре курс рубля будет колебаться в диапазоне от 90 до 95 рублей за доллар, от 97 до 103 рублей за евро и от 12,6 до 13,3 рублей за юань», — предсказывает аналитик.

Однако, по его мнению, нет никаких предпосылок для возвращения курса к отметке в 100 рублей за доллар в ближайшие месяцы.

Подпишитесь
Вы — в неэффективных. Преподавателей ОмГУ лишили зарплаты из-за отсутствия публикаций
Сегодня, 04:29
«Не позорься». Омский вице-губернатор осудил студента за футболку с надписью Brooklyn
Сегодня, 02:30
В Омске зарезервировали землю под строительство первой линии метро
Сегодня, 07:53
Придет аномальный холод. Омские синоптики рассказали о морозе до -40 градусов
Сегодня, 04:34
Омичам рассказали, как изменится работа общественного транспорта из-за морозов
Сегодня, 06:06
Топ арбитража. Овощной спор депутата Гаврика и убытки от падающего дома Никипелова
Вчера, 08:25