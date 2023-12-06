Экономист: Рубль в декабре падает из-за завершения налогового периода

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
По его словам, текущее ослабление национальной валюты объясняется окончанием налогового периода, пишет Pravda.Ru.
Он также отметил, что декабрь является слабым месяцем для рубля, так как приходится на самые большие бюджетные расходы в году. Это приводит к увеличению предложения рублей на рынке, часть которых тратится на покупку импорта, а часть напрямую идет на покупку валюты.
Среди других негативных факторов, о которых говорит аналитик, — рост инфляции и продолжающийся отток капитала из России физическими и юридическими лицами.
Ближе к концу месяца рублю может помочь окончание декабрьского налогового периода и, возможно, повышение ключевой ставки Центрального банка, на что рассчитывают многие эксперты.
«Таким образом, по моим прогнозам, в декабре курс рубля будет колебаться в диапазоне от 90 до 95 рублей за доллар, от 97 до 103 рублей за евро и от 12,6 до 13,3 рублей за юань», — предсказывает аналитик.
Однако, по его мнению, нет никаких предпосылок для возвращения курса к отметке в 100 рублей за доллар в ближайшие месяцы.