Чем опасен синдром «хорошей девочки»: предупреждение психолога

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Все люди желают быть любимыми, принимаемыми и уважаемыми другими. Однако, в поисках одобрения окружающих, возникают серьезные проблемы с психическим здоровьем — об этом говорят специалисты.
Психолог Натали Легконогих рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о опасности синдрома «хорошей девочки». По словам эксперта, излишняя зависимость от чужого мнения может разрушить личность.
«Каждый из нас уникален, и только проявление своих талантов, характера и убеждений приводит к успеху. Стремиться быть хорошим для всех — это утопия, потому что каждый человек разный и угодить всем невозможно», — объяснила Легконогих.
По ее мнению, все великие творцы в своей области достигли успеха, не обращая внимания на чужое мнение.
«Попытки соответствовать каким-то стандартам приводят к потере индивидуальности. Более того, человек страдает, когда чувствует, что не вписывается в рамки, наложенные на него. Он теряет самого себя, пытаясь доказать, что он хороший», — добавила психолог.
Особенно часто женщины стремятся подстраиваться под ожидания окружающих — в семье, на работе, среди друзей.
«Люди угождают, приспосабливаются, хотят понравиться, но в результате теряют себя и могут страдать от депрессии. Иногда этот синдром „хорошей девочки“ может привести к серьезным заболеваниям. Сначала нужно думать о себе. Если вас не любят, не слушают или постоянно критикуют — просто уходите и ищите другое общество», — посоветовала эксперт.