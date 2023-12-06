Чем опасен синдром «хорошей девочки»: предупреждение психолога

«Люди угождают, приспосабливаются, хотят понравиться, но в результате теряют себя и могут страдать от депрессии. Иногда этот синдром „хорошей девочки“ может привести к серьезным заболеваниям. Сначала нужно думать о себе. Если вас не любят, не слушают или постоянно критикуют — просто уходите и ищите другое общество», — посоветовала эксперт.