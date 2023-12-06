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Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Чем опасен синдром «хорошей девочки»: предупреждение психолога

Чем опасен синдром «хорошей девочки»: предупреждение психолога

6 декабря 2023, 11:34
Фото: Midjourney
Чрезмерное угождение и зависимость от чужого мнения может привести к серьезным проблемам с ментальным здоровьем, поэтому важно проявлять свою индивидуальность и не обращать внимание на мнение других людей.

Все люди желают быть любимыми, принимаемыми и уважаемыми другими. Однако, в поисках одобрения окружающих, возникают серьезные проблемы с психическим здоровьем — об этом говорят специалисты.

Психолог Натали Легконогих рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о опасности синдрома «хорошей девочки». По словам эксперта, излишняя зависимость от чужого мнения может разрушить личность.

«Каждый из нас уникален, и только проявление своих талантов, характера и убеждений приводит к успеху. Стремиться быть хорошим для всех — это утопия, потому что каждый человек разный и угодить всем невозможно», — объяснила Легконогих.

По ее мнению, все великие творцы в своей области достигли успеха, не обращая внимания на чужое мнение.

«Попытки соответствовать каким-то стандартам приводят к потере индивидуальности. Более того, человек страдает, когда чувствует, что не вписывается в рамки, наложенные на него. Он теряет самого себя, пытаясь доказать, что он хороший», — добавила психолог.

Особенно часто женщины стремятся подстраиваться под ожидания окружающих — в семье, на работе, среди друзей.

«Люди угождают, приспосабливаются, хотят понравиться, но в результате теряют себя и могут страдать от депрессии. Иногда этот синдром „хорошей девочки“ может привести к серьезным заболеваниям. Сначала нужно думать о себе. Если вас не любят, не слушают или постоянно критикуют — просто уходите и ищите другое общество», — посоветовала эксперт.

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