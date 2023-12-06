Без начальства. Врио главы омского УФСИН стал 42-летний полковник Алексей Турбанов

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
В руководстве УФСИН РФ по Омской области произошли изменения. Руководителем ведомства больше не является Константин Книс. Кресло начальника пока что занимает временно исполняющий обязанности.
Речь идет о полковнике внутренней службы 42-летнем Алексее Турбанове. На сайте омского УФСИН уже внесли соответствующие изменения. В ЕГРЮЛ же информация о смене руководства пока не обновлена.
Турбанов окончил в 2000 году омскую академию МВД, получив специальность «Правоохранительная деятельность». В 2014 году он получил образование в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, специальность — «Государственное и муниципальное управление».
В уголовно-исполнительной системе Алексей Турбанов служит с 2000 года. В 2020 году его назначили на должность первого замначальника УФСИН России по Омской области.