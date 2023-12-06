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Updated Сегодня, 12:38

иллюстрация

Без начальства. Врио главы омского УФСИН стал 42-летний полковник Алексей Турбанов

6 декабря 2023, 11:59
Фото: Город55
иллюстрация

Врио главы омского УФСИН стал 42-летний полковник Алексей Турбанов

Пока неизвестно, кто займет пост руководителям ведомства, а также судьба прежнего начальника.

В руководстве УФСИН РФ по Омской области произошли изменения. Руководителем ведомства больше не является Константин Книс. Кресло начальника пока что занимает временно исполняющий обязанности.

Речь идет о полковнике внутренней службы 42-летнем Алексее Турбанове. На сайте омского УФСИН уже внесли соответствующие изменения. В ЕГРЮЛ же информация о смене руководства пока не обновлена.

Турбанов окончил в 2000 году омскую академию МВД, получив специальность «Правоохранительная деятельность». В 2014 году он получил образование в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, специальность — «Государственное и муниципальное управление».

В уголовно-исполнительной системе Алексей Турбанов служит с 2000 года. В 2020 году его назначили на должность первого замначальника УФСИН России по Омской области.

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#Руководитель#Омск#УФСИН#Отставки и назначения#Новости#Смена руководства#Алина Ясинская
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