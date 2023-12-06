Ахмадзода: Товарооборот между Таджикистаном и Россией в 2023 году составил $700 млн

В регионе 18 городов, работает более 1200 предприятий, производится около 250 наименований продукции. По подсчетам местного правительства, международный товарооборот Согдийской области за этот год превысит отметку в 3 миллиарда долларов. Более 650 миллионов из этой суммы составляет объем торговли с главным партнером региона — Россией. Для развития международного бизнеса в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на государственном уровне создаются новые механизмы для совместных проектов в промышленности, сельском хозяйстве и других направлениях.