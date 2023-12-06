Ахмадзода: Товарооборот между Таджикистаном и Россией в 2023 году составил $700 млн

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Согдийская область — регион Республики Таджикистан, один из экономических центров страны с населением около 3 миллионов человек. Легкая промышленность, машиностроение и сельское хозяйство — основные драйверы развития региона. В Согдийской области действует 5 свободных экономических зон, для инвесторов предусмотрены льготы и преференции.
Председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода отметил, что основная цель — увеличение товарооборота между Россией и Таджикистаном.
«По итогам 11 месяцев товарооборот между регионами Согдийской области и Российской Федерацией составляет 700 миллионов долларов США, поэтому я предлагаю всем инвесторам из Москвы и регионов РФ приехать в наш солнечный Таджикистан, в Согдийскую область, ознакомиться с потенциалом региона», — сказал он.
Он также отметил, что для встречи в ТПП РФ регионом подготовлены презентации бизнес-проектов для создания совместных предприятий в сфере переработки хлопка, кожи, овощей, фруктов, освоения новых земель, в области машиностроения.
«Я надеюсь, что сегодняшняя встреча даст хороший положительный импульс для развития двусторонних отношений между Россией и Таджикистаном», — сказал он.
В регионе 18 городов, работает более 1200 предприятий, производится около 250 наименований продукции. По подсчетам местного правительства, международный товарооборот Согдийской области за этот год превысит отметку в 3 миллиарда долларов. Более 650 миллионов из этой суммы составляет объем торговли с главным партнером региона — Россией. Для развития международного бизнеса в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на государственном уровне создаются новые механизмы для совместных проектов в промышленности, сельском хозяйстве и других направлениях.
Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин отметил, что под эти цели в России создали специальный инструмент, который уже утвержден главой правительства и начнет функционировать с 1 января. В нем будут собраны представители бизнеса трех стран ЕАЭС. Инициатива создания такого механизма исходила от России, а остальные 4 страны союза (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика) ее поддержали.
«Это была серьезнейшая работа торгово-промышленной палаты не только России. Мы уже сейчас создали проектный офис в ТПП по согласованному решению между пятью странами ЕАЭС», — сказал Катырин.
Отметим, что, по подсчетам Минэкономразвития, за последние 32 года российский бизнес инвестировал в Таджикистан свыше 130 миллиардов рублей — 16% от всего объема внешнего капитала.