Адвокат попросил оправдать Никиту Белых

Posted Сегодня, 19:09
Published Сегодня, 19:09
Modified Сегодня, 19:11
Updated Сегодня, 19:11
В Кирове завершились дебаты по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белого.
Как сообщает newsler.ru, ранее прокурор потребовал для подсудимого 12 лет заключения в тюрьме строгого режима. Он также попросил наложить на бывшего чиновника штраф в размере 48 миллионов рублей и запретить ему занимать государственные должности в течение трех лет.
Юристы, в свою очередь, утверждают, что подсудимый не виновен. Один из адвокатов, выступая в суде, запросил оправдание Белого и предоставление ему возможности реабилитации. После этого экс-губернатору было предоставлено право последнего слова.