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Published Сегодня, 19:09

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Updated Сегодня, 19:11

Адвокат попросил оправдать Никиту Белых

Адвокат попросил оправдать Никиту Белых

6 декабря 2023, 19:09
Фото: Midjourney
Адвокат попросил суд оправдать Никиту Белых и дать ему возможность реабилитации после того, как гособвинитель запросил для него 12 лет лишения свободы, штраф в размере 48 млн рублей и лишение права занимать государственные посты на три года.

В Кирове завершились дебаты по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белого.

Как сообщает newsler.ru, ранее прокурор потребовал для подсудимого 12 лет заключения в тюрьме строгого режима. Он также попросил наложить на бывшего чиновника штраф в размере 48 миллионов рублей и запретить ему занимать государственные должности в течение трех лет.

Юристы, в свою очередь, утверждают, что подсудимый не виновен. Один из адвокатов, выступая в суде, запросил оправдание Белого и предоставление ему возможности реабилитации. После этого экс-губернатору было предоставлено право последнего слова.

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