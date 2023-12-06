Адвокат попросил оправдать Никиту Белых

Адвокат попросил суд оправдать Никиту Белых и дать ему возможность реабилитации после того, как гособвинитель запросил для него 12 лет лишения свободы, штраф в размере 48 млн рублей и лишение права занимать государственные посты на три года.

В Кирове завершились дебаты по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белого. Как сообщает newsler.ru, ранее прокурор потребовал для подсудимого 12 лет заключения в тюрьме строгого режима. Он также попросил наложить на бывшего чиновника штраф в размере 48 миллионов рублей и запретить ему занимать государственные должности в течение трех лет. Юристы, в свою очередь, утверждают, что подсудимый не виновен. Один из адвокатов, выступая в суде, запросил оправдание Белого и предоставление ему возможности реабилитации. После этого экс-губернатору было предоставлено право последнего слова.