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Задержаны 12 человек после массовой драки возле «Лахта-центра»

Задержаны 12 человек после массовой драки возле «Лахта-центра»

5 декабря 2023, 10:53
Фото: Midjourney
В Петербурге возле «Лахта-центра» произошла массовая драка, в ходе которой задержаны 12 человек, большинство из которых были рабочими, но причина конфликта не уточняется.

Несколько человек были задержаны полицией в Санкт-Петербурге после массовой драки, произошедшей возле «Лахта-центра», пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Видео, распространенное в сети, показывает, что большинство участников драки были рабочими. Это можно определить по специальной одежде с отражателями и каскам, которые они носили. Однако также были люди, не относящиеся к рабочей группе, принимавшие участие в потасовке.

В результате драки один из мужчин получил травму головы и ему потребовалась медицинская помощь. Причины возникновения такого масштаба драки не сообщаются.

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