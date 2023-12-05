Задержаны 12 человек после массовой драки возле «Лахта-центра»

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Несколько человек были задержаны полицией в Санкт-Петербурге после массовой драки, произошедшей возле «Лахта-центра», пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Видео, распространенное в сети, показывает, что большинство участников драки были рабочими. Это можно определить по специальной одежде с отражателями и каскам, которые они носили. Однако также были люди, не относящиеся к рабочей группе, принимавшие участие в потасовке.
В результате драки один из мужчин получил травму головы и ему потребовалась медицинская помощь. Причины возникновения такого масштаба драки не сообщаются.