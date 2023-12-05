Врач: Повышенная утомляемость является сигналом недостатка железа

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
По её словам, при недостатке железа человек может чувствовать усталость сразу после пробуждения, а выполнение даже простых физических нагрузок будет требовать значительных усилий. Недостаток железа также может проявляться бледностью кожи, головокружением и головной болью. Доктор также отметила, что недостаток железа может делать волосы и ногти хрупкими. Трещины в уголках рта и болезненные язвы на языке также являются сигналами, на которые нужно обратить внимание, пишет Pravda.Ru.
Кашух подчеркнула, что продолжительный недостаток железа может привести к развитию хронических заболеваний, таких как одышка, увеличение риска сердечных заболеваний и ослабление иммунитета. Кроме того, недостаток железа негативно влияет на психическое здоровье. Доктор советует употреблять продукты, содержащие много железа, вместе с витамином C, чтобы обеспечить лучшее усвоение этого микроэлемента. Однако стоит избегать употребления железа в сочетании с кальцием, танинами (в чае и кофе), оксалатами (в шоколаде, петрушке, фасоли), полифенолами (в вине) и некоторыми другими веществами, так как они могут затруднить его усвоение.