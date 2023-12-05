В Омске на круглом столе обсудили проекты по озеленению за 2023 год

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
В обсуждении приняли участие представители городской администрации, омского отделения ПАО «Сбербанк», ГК «Титан», НПО «МИР», а также программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Компании рассказали о своих проектах и подходах к озеленению города.
Зампредседателя правительства Омской области Олег Заремба отметил необходимость тиражирования позитивных практик компаний-лидеров озеленения и подчеркнул, что региональные предприятия активно участвуют в благоустройстве и озеленении города. Также Заремба отметил, что в 2023 году силами управления благоустройства города в Омске было высажено больше 28 тысяч деревьев и 12 тысяч кустарников.
«Правительство Омской области готово способствовать представлению понятных площадок для озеленения, с минимальными рисками для бизнеса и максимальным социальным эффектом. В бюджетном послании губернатор Омской области Виталий Хоценко обозначил создание комфортной среды в городах одним из приоритетных направлений в работе. Добиться поставленных целей в Омске мы сможем только совместными усилиями», — поделился Олег Заремба.
Кроме того, по результатам 2023 года тренды в озеленении задают крупные игроки: компания «Газпром нефть», завод «Полиом», «Сбербанк», ГК «Титан», НПО «МИР». Опыт в подходах нужно брать на вооружение и муниципалитетам. В ходе круглого стола представители бизнеса рассказали, как реализуют свои «зеленые» программы.
«Омск — приоритетный город для проекта „Зелёная среда“. Поэтому в него вовлечены все предприятия „Газпром нефти“ в регионе, наши волонтеры и неравнодушные омичи. Вместе мы создаем новые зеленые пространства для досуга и отдыха — благоустраиваем территории культурных, спортивных, образовательных учреждений, которые доступны для всех», — рассказала Мария Рыбникова, руководитель экологических проектов программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
Об инициативах в области озеленения рассказали и Григорий Сиркин — заместитель управляющего Омским отделением Сбербанка. Он заметил, что сбор, переработка вторсырья и организация масштабных городских событий, таких как Зеленый марафон, становятся традиционными и приобретают ежегодный формат.
«Сбер в Омске активно работает с ESG-инициативами, для нас это одно из приоритетных направлений. Кроме того, мы практикуем экопросвещение и стараемся в интерактивном формате прививать заботу об экологии: регулярно проводим выездные эко-лекции для школьников, их родителей и всех, кому небезразлична экология. региона», — отметил Григорий Сиркин.