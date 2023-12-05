В Омске на круглом столе обсудили проекты по озеленению за 2023 год

Зампредседателя правительства Омской области Олег Заремба отметил необходимость тиражирования позитивных практик компаний-лидеров озеленения и подчеркнул, что региональные предприятия активно участвуют в благоустройстве и озеленении города. Также Заремба отметил, что в 2023 году силами управления благоустройства города в Омске было высажено больше 28 тысяч деревьев и 12 тысяч кустарников.