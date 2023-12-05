В Омске будут искать концессионера для недостроенного школьного бассейна

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
На сегодняшнем заседании комитета Омского городского совета по вопросам муниципальной собственности обсуждалась, помимо всего прочего, возможная передача в концессию некоторых муниципальных объектов. В частности, зашла речь о школьном бассейне в Крутой Горке. Это недостроенное трехэтажное здание при школе №124, на которое в городском бюджете нет денег.
У депутатов возникли очевидные вопросы — каково состояние объекта и есть ли компании или физические лица, готовые взять здание в концессию.
— Ну какое состояние — это недострой, — констатировал директор депимущества и вице-мэр Евгений Романин. — Конкретных желающих пока нет…
Администрация, по словам чиновника, рассчитывает на появление инициатив у бизнеса. Отметим, что поиск концессионеров, как правило, сопряжен с заметными трудностями: объекты, которые передаются в концессию, можно использовать только по их прямому назначению, и они всегда требуют больших вложений.
Депутаты одобрили предложение администрации. Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.