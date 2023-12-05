В Омске будут искать концессионера для недостроенного школьного бассейна

Администрация, по словам чиновника, рассчитывает на появление инициатив у бизнеса. Отметим, что поиск концессионеров, как правило, сопряжен с заметными трудностями: объекты, которые передаются в концессию, можно использовать только по их прямому назначению, и они всегда требуют больших вложений.