Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

В Омске будут искать концессионера для недостроенного школьного бассейна

В Омске будут искать концессионера для недостроенного школьного бассейна

5 декабря 2023, 07:06
Фото: Город55
«Конкретных желающих», по словам вице-мэра Евгения Романина, пока нет.

На сегодняшнем заседании комитета Омского городского совета по вопросам муниципальной собственности обсуждалась, помимо всего прочего, возможная передача в концессию некоторых муниципальных объектов. В частности, зашла речь о школьном бассейне в Крутой Горке. Это недостроенное трехэтажное здание при школе №124, на которое в городском бюджете нет денег.

У депутатов возникли очевидные вопросы — каково состояние объекта и есть ли компании или физические лица, готовые взять здание в концессию.

— Ну какое состояние — это недострой, — констатировал директор депимущества и вице-мэр Евгений Романин. — Конкретных желающих пока нет…

Администрация, по словам чиновника, рассчитывает на появление инициатив у бизнеса. Отметим, что поиск концессионеров, как правило, сопряжен с заметными трудностями: объекты, которые передаются в концессию, можно использовать только по их прямому назначению, и они всегда требуют больших вложений.

Депутаты одобрили предложение администрации. Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.

«Нету денежек — нету девушек»: в Горсовете прокомментировали будущее омских бань
Узнать подробнее
#Омск#Новости#Горсовет#Николай Эйхвальд#Депимущества#Концессия#Евгений Романин
Подпишитесь
Омск встал. На улицах города с утра образовались 10-балльные пробки
Сегодня, 02:39
Топ арбитража. Овощной спор депутата Гаврика и убытки от падающего дома Никипелова
Сегодня, 08:25
Убытки из-за проблемной парковки у «падающего» дома в Омске оценили в 32 млн рублей
Сегодня, 08:32
«Обратка ледяная». Десятки домов в центре Омска остались без тепла
Сегодня, 05:23
Риновирусы и парагрипп. За неделю 11 тысяч омичей заразились ОРВИ
Сегодня, 04:58
Омский «Авангард» снял рекламу своего мерча с собаками хоккеистов. Смотрим на песиков
Сегодня, 07:12