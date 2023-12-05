Въехал в дерево. В Омске 10-летний мальчик катался на тюбинге и сломал ногу

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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Updated Сегодня, 06:23
В Омске 10-летний мальчик сломал ногу, когда катался со склона виадука на тюбинге, сообщили сегодня, 5 декабря, в пресс-службе региональной полиции. Несчастный случай произошел возле моста, который соединяет улицу Лизы Чайкиной и Космический проспект. Врачи диагностировали у ребенка закрытый перелом двух костей голени правой ноги.
Школьник пришел на склон со своей знакомой. Он попросил ватрушку у другого подростка, чтобы прокатиться. Тюбинг, где сидели мальчик и девочка, въехал в дерево, и третьеклассник повредил ногу. Пострадавшего на санках укатили домой. Вечером мать ребенка вернулась с работы и вызвала скорую помощь. Мальчик в настоящее время находится в больнице.
Инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают все обстоятельства произошедшего. Окружной администрации предстоит подумать, как предовратить несчастные случаи на склоне.