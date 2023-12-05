Въехал в дерево. В Омске 10-летний мальчик катался на тюбинге и сломал ногу

Школьник пришел на склон со своей знакомой. Он попросил ватрушку у другого подростка, чтобы прокатиться. Тюбинг, где сидели мальчик и девочка, въехал в дерево, и третьеклассник повредил ногу. Пострадавшего на санках укатили домой. Вечером мать ребенка вернулась с работы и вызвала скорую помощь. Мальчик в настоящее время находится в больнице.