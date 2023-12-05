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Въехал в дерево. В Омске 10-летний мальчик катался на тюбинге и сломал ногу

5 декабря 2023, 06:20
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске 10-летний ребенок сломал ногу, катаясь на тюбинге со склона виадука

Сверстники отвезли пострадавшего ребенка на санках домой.

В Омске 10-летний мальчик сломал ногу, когда катался со склона виадука на тюбинге, сообщили сегодня, 5 декабря, в пресс-службе региональной полиции. Несчастный случай произошел возле моста, который соединяет улицу Лизы Чайкиной и Космический проспект. Врачи диагностировали у ребенка закрытый перелом двух костей голени правой ноги.

Школьник пришел на склон со своей знакомой. Он попросил ватрушку у другого подростка, чтобы прокатиться. Тюбинг, где сидели мальчик и девочка, въехал в дерево, и третьеклассник повредил ногу. Пострадавшего на санках укатили домой. Вечером мать ребенка вернулась с работы и вызвала скорую помощь. Мальчик в настоящее время находится в больнице.

Инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают все обстоятельства произошедшего. Окружной администрации предстоит подумать, как предовратить несчастные случаи на склоне.

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#Происшествия#Полиция#Омск#Травма#Дети#Несчастный случай#Перелом#Евгений Игишев
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