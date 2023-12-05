В джунглях Перу нашли новую вирусную инфекцию

В дебрях Перу был выявлен новый вирус. У 20-летнего пациента, который заразился этим вирусом, появились симптомы, такие как лихорадка, озноб и боли в мышцах и суставах. Он также испытывал упадок сил, светочувствительность и потерю аппетита.