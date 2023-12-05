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В джунглях Перу нашли новую вирусную инфекцию

5 декабря 2023, 05:57
В дебрях Перу был выявлен новый вирус. У 20-летнего пациента, который заразился этим вирусом, появились симптомы, такие как лихорадка, озноб и боли в мышцах и суставах. Он также испытывал упадок сил, светочувствительность и потерю аппетита.

Врачи провели анализ крови и сначала определили болезнь как флебовирус Кандиру. Однако некоторые части вируса были необычными и не могли быть объяснены мутацией, пишет ФедералПресс.

На основе этого ученые пришли к выводу, что пациент заразился новым вирусом, возникшим в результате скрещивания вируса Кандиру и нового штамма вируса Эшарат. Медики отмечают, что вирус распространен в дебрях Перу, а его симптомы схожи с симптомами лихорадки денге, малярии и других тропических инфекций.

Ученые призвали власти провести исследование для предотвращения дальнейшей эпидемии и выяснить, насколько быстро вирус распространяется и где источники заразы.

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