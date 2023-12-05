В банкротящихся фирмах Дмитрия Елизарова начали назначать конкурсных управляющих

«Агат» является частью бизнес-империи известного омского предпринимателя Дмитрия Елизарова наряду с рядом других фирм с однотипными названиями («Малахит», «Яшма», «Оникс», «Сапфир», «Диамант»). Все эти компании специализируются на управлении недвижимостью, во всех случаях Елизаров с 7 сентября 2023 года является директором в качестве преемника Виталия Моляки. Из-за долгов бизнесмена перед Сбербанком эти фирмы проходят процедуру наблюдения. Теперь у одной из них уже есть конкурсный управляющий.