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В банкротящихся фирмах Дмитрия Елизарова начали назначать конкурсных управляющих

В банкротящихся фирмах Дмитрия Елизарова начали назначать конкурсных управляющих

5 декабря 2023, 09:14
«Агатом» теперь руководит курянин Андрей Селютин.

В обществе с ограниченной ответственностью «Агат», прописанном в Омске на улице Гусарова, сменилось руководство. До 3 декабря во главе этой фирмы стоял исполняющий обязанности конкурсного управляющего Дмитрий Морозов, но теперь там появился конкурсный управляющий на постоянной основе — Андрей Селютин. Он родом из Курска и уже является конкурсным управляющим в компаниях «Капелла Солар» и «Юпитер Солар», зарегистрированных в Симферополе.

«Агат» является частью бизнес-империи известного омского предпринимателя Дмитрия Елизарова наряду с рядом других фирм с однотипными названиями («Малахит», «Яшма», «Оникс», «Сапфир», «Диамант»). Все эти компании специализируются на управлении недвижимостью, во всех случаях Елизаров с 7 сентября 2023 года является директором в качестве преемника Виталия Моляки. Из-за долгов бизнесмена перед Сбербанком эти фирмы проходят процедуру наблюдения. Теперь у одной из них уже есть конкурсный управляющий.

Омский бизнесмен Дмитрий Елизаров назначил себя директором «Юнигаза»
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве#Дмитрий Елизаров#Андрей Селютин
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