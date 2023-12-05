В банкротящихся фирмах Дмитрия Елизарова начали назначать конкурсных управляющих

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В обществе с ограниченной ответственностью «Агат», прописанном в Омске на улице Гусарова, сменилось руководство. До 3 декабря во главе этой фирмы стоял исполняющий обязанности конкурсного управляющего Дмитрий Морозов, но теперь там появился конкурсный управляющий на постоянной основе — Андрей Селютин. Он родом из Курска и уже является конкурсным управляющим в компаниях «Капелла Солар» и «Юпитер Солар», зарегистрированных в Симферополе.
«Агат» является частью бизнес-империи известного омского предпринимателя Дмитрия Елизарова наряду с рядом других фирм с однотипными названиями («Малахит», «Яшма», «Оникс», «Сапфир», «Диамант»). Все эти компании специализируются на управлении недвижимостью, во всех случаях Елизаров с 7 сентября 2023 года является директором в качестве преемника Виталия Моляки. Из-за долгов бизнесмена перед Сбербанком эти фирмы проходят процедуру наблюдения. Теперь у одной из них уже есть конкурсный управляющий.