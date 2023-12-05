Ушла из жизни замначальника отдела Степное лесничество Елена Полтавцева

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Елена Полтавцева окончила омский государственный университет им. П. А. Столыпина и стала специалистом планово-экономического отдела Администрации Таврического района. Там, с 2008 года она работала ведущим специалистом Комитета имущественных отношений и землепользования местной администрации.
С 5 мая 2009 года Полтавцева стала замначальника отдела Степное лесничество главного управления и занимала эту должность до настоящего времени.
«Мы запомним ее как добрую, отзывчивую женщину, всегда готовую прийти на помощь, как ответственного специалиста, который знал свое дело и никогда не подводил, и самое главное — как жизнерадостного человека, дарившего тепло тем, кто рядом. Это невосполнимая утрата. Светлая память о Елене Леонидовне навсегда сохранится в сердцах коллег и близких людей», — рассказали в главном управлении лесного хозяйства Омской области.
Прощание с Еленой Полтавцевой состоится 6 декабря в 12:00 в рабочем поселке Таврическое, по адресу ул. Весенняя, дом 7.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным, близким и коллегам Елены Полтавцевой.