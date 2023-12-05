Судебное заседание по делу живодера состоится 14 декабря

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Впервые Кан А. В. был арестован в этом году после того, как он похитил собаку, которая была привязана на участке. Камера видеонаблюдения запечатлела его действия. Подозреваемый был задержан в течение суток — ему оказался 43-летний мужчина, пишет ФедералПресс.
Тогда сообщалось, что Кан отвез питомца в лес, убил его, разделал и съел. Говорили, что это не первый раз, когда он делает подобное из-за своих национальных и культурных особенностей. В отношении него возбудили уголовное дело по обвинению в краже.
Суд назначен на 14 декабря. Волонтеры, использующие телеграм-канал «Зоокомпас», утверждают, что живодер создал организованную группу для похищения собак и последующей продажи их мяса соотечественникам.