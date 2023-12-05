Суд запретил строительство на участке в Челябинском бору

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Согласно решению суда, строительство на данном объекте недвижимости, который на данный момент имеет степень готовности 10%, будет приостановлено. Общая площадь этого объекта составляет 123,8 квадратных метров. Расположен он в Центральном районе, на пересечении улиц Лесопарковой и Смирных, пишет ФедералПресс.
Суд также принял решение об отмене разрешения на строительство спортивного объекта, предназначенного для отдыха и занятий спортом. Территория включала в себя спортивно-игровую площадку и помещение для хранения спортивного инвентаря. Площадь всего участка составляет 123,8 квадратных метров. Разрешение на строительство было выдано в 2018 году.
Прокурор в своем иске требовал снос недостроя и признание недействительности права собственности на данный объект со стороны фирмы ООО «Абсолют».