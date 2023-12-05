Суд запретил строительство на участке в Челябинском бору

Суд также принял решение об отмене разрешения на строительство спортивного объекта, предназначенного для отдыха и занятий спортом. Территория включала в себя спортивно-игровую площадку и помещение для хранения спортивного инвентаря. Площадь всего участка составляет 123,8 квадратных метров. Разрешение на строительство было выдано в 2018 году.