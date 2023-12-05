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Суд запретил строительство на участке в Челябинском бору

5 декабря 2023, 06:04
На основании иска прокуратуры, суд принял решение о запрете строительных работ на территории Челябинского бора. Эти работы проводит компания ООО «Абсолют», которой принадлежит депутат заксобрания Сергей Буяков.

Согласно решению суда, строительство на данном объекте недвижимости, который на данный момент имеет степень готовности 10%, будет приостановлено. Общая площадь этого объекта составляет 123,8 квадратных метров. Расположен он в Центральном районе, на пересечении улиц Лесопарковой и Смирных, пишет ФедералПресс.

Суд также принял решение об отмене разрешения на строительство спортивного объекта, предназначенного для отдыха и занятий спортом. Территория включала в себя спортивно-игровую площадку и помещение для хранения спортивного инвентаря. Площадь всего участка составляет 123,8 квадратных метров. Разрешение на строительство было выдано в 2018 году.

Прокурор в своем иске требовал снос недостроя и признание недействительности права собственности на данный объект со стороны фирмы ООО «Абсолют».

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