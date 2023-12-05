Спустя год. В Омске с приходом зимы вернули маршрут № 30 до Армейского поселка

Маршрут с рядом остальных упраздняли в сентябре прошлого года. При этом для жителей поселка Армейский продолжал работать идентичный — № 30Р. Теперь для местных улучшится транспортное сообщение с возвращением старого маршрута. Об этом сообщается в телеграм-канале «Комнатный урбанист».