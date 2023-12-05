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иллюстрация

Спустя год. В Омске с приходом зимы вернули маршрут № 30 до Армейского поселка

5 декабря 2023, 05:58
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске с приходом зимы вернули маршрут № 30 до Армейского поселка

В автобусах по этому маршруту действуют льготы для пенсионеров и студентов.

Стало известно, что в областном центре снова работает автобусный маршрут № 30. Он следует по направлению ДК Лобкова — поселок Армейский. С 1 декабря омские пассажиры могут вновь им пользоваться.

Маршрут с рядом остальных упраздняли в сентябре прошлого года. При этом для жителей поселка Армейский продолжал работать идентичный — № 30Р. Теперь для местных улучшится транспортное сообщение с возвращением старого маршрута. Об этом сообщается в телеграм-канале «Комнатный урбанист».

Проезд по безналичному расчету стоит 30 рублей, по картам — 25 рублей. Также здесь действуют льготы, так что пенсионеры платят за проезд 18 рублей, а студенты — 15 рублей. Для пассажиров еще действуют безлимитные и пересадочные тарифы.

Ранее Город55 писал о жалобах на городской маршрут, который курсирует по Амурскому поселку. В начале рабочей недели омичам пришлось час мерзнуть на остановке, чтобы дождаться автобуса.

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#Транспорт#Омск#Омская область#Автобус#Новости#Пассажирский автобус#Маршрут#Алина Ясинская
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