Снова исключили: омские депутаты не хотят приватизировать «Муниципальные рынки»

Город55 уже писал о том, что к 1 января 2025 года все МУПы должны быть реорганизованы, чтобы выполнялись требования федерального законодательства. «Муниципальные рынки» планируется акционировать, но Горсовет уже не раз откладывал решение вопроса, так как этот МУП приносит городу неплохой доход. Не так давно заработала специальная рабочая группа, но пока она заседала только 1 раз.