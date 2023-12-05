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Снова исключили: омские депутаты не хотят приватизировать «Муниципальные рынки»

Снова исключили: омские депутаты не хотят приватизировать «Муниципальные рынки»

5 декабря 2023, 06:44
Фото: Город55
Решение вопроса в очередной раз отложено.

Сегодня, 5 декабря, в Омском городском Совете прошло очередное заседание комитета по вопросам муниципальной собственности. Один из пунктов повестки был связан с программой приватизации на 2023–2025 годы. Депутаты отредактировали эту программу, вычеркнув из нее 1 пункт — МУП «Муниципальные рынки».

Город55 уже писал о том, что к 1 января 2025 года все МУПы должны быть реорганизованы, чтобы выполнялись требования федерального законодательства. «Муниципальные рынки» планируется акционировать, но Горсовет уже не раз откладывал решение вопроса, так как этот МУП приносит городу неплохой доход. Не так давно заработала специальная рабочая группа, но пока она заседала только 1 раз.

— Мы еще раз проведем заседание, — уточнил глава комитета Максим Астафьев. — Но в связи с этим есть предложение — в программе приватизации исключить строчку с МП «Муниципальные рынки», так как этот вопрос мы до конца не рассмотрели.

Это предложение было поддержано. Теоретически вопрос об акционировании «Рынков» все равно может быть вынесен на рассмотрение всего созыва на пленарном заседании.

Приватизация «Муниципальных рынков» снова вызвала вопросы у омских депутатов
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#Омск#Новости#Горсовет#Николай Эйхвальд#Муниципальные рынки
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