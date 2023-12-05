Слепо верила. Омичка оформила на подругу несколько кредитов и попала под суд

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 08:45
По версии следствия, в июне этого года 33-летняя омичка попросила знакомую дать ей попользоваться банковской картой, так как на ее собственную наложен арест из-за задолженности. Потерпевшая согласилась, после чего вместе с картой передала подруге-мошеннице доступ в мобильное приложение.
Через какое-то время злоумышленница оформила на имя знакомой кредит на сумму 122 тысячи рублей, а полученные деньги потратила. Позже она свершала такие же махинации дважды, общая сумма кредитов составила более 180 тысяч рублей.
Суд установил, что обвиняемая является многодетной матерью и имеет судимость. Вину в преступлении она признала полностью. Теперь уголовное дело по по п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета с причинением значительного ущерба) направлено в Ленинский районный суд.