Слепо верила. Омичка оформила на подругу несколько кредитов и попала под суд

По версии следствия, в июне этого года 33-летняя омичка попросила знакомую дать ей попользоваться банковской картой, так как на ее собственную наложен арест из-за задолженности. Потерпевшая согласилась, после чего вместе с картой передала подруге-мошеннице доступ в мобильное приложение.