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Суд наказал омичку, которая оформила на подругу несколько кредитов

Слепо верила. Омичка оформила на подругу несколько кредитов и попала под суд

5 декабря 2023, 08:43
Фото: 1MI

Суд наказал омичку, которая оформила на подругу несколько кредитов

Сумма ущерба составила более 300 000 рублей.

По версии следствия, в июне этого года 33-летняя омичка попросила знакомую дать ей попользоваться банковской картой, так как на ее собственную наложен арест из-за задолженности. Потерпевшая согласилась, после чего вместе с картой передала подруге-мошеннице доступ в мобильное приложение.

Через какое-то время злоумышленница оформила на имя знакомой кредит на сумму 122 тысячи рублей, а полученные деньги потратила. Позже она свершала такие же махинации дважды, общая сумма кредитов составила более 180 тысяч рублей.

Суд установил, что обвиняемая является многодетной матерью и имеет судимость. Вину в преступлении она признала полностью. Теперь уголовное дело по по п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета с причинением значительного ущерба) направлено в Ленинский районный суд.

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#Омск#Омская область#Мошенничество#Уголовное дело#Кредиты#Мошенники#Кредит#Новости#Обман#Кредитор#Анастасия Баянова
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