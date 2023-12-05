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Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

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Сдвинулись с мертвой точки. В омском микрорайоне Академический построят дома и гараж

5 декабря 2023, 12:28
Фото: 1MI
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В Омске одобрили проект строительства домов в микрорайоне Академический

Жилой квартал расположен в границах улиц Красный путь, Астрономическая и Правый берег Иртыша.

Городу55 стало известно о строительстве в Советском округе двух жилых домов и подземного гаража-стоянки. Появятся они в границах улиц Красный путь, Астрономическая и Правый берег Иртыша в микрорайоне Академический, возводить который начинали еще в 2014 году.

Проектную документацию подготовил «Завод сборного железобетона №6» Юрия Гуринова. А ООО «Базис» уже выдало положительное заключение экспертизы на проект строительства.

Техническим заказчиком проекта выступает компания «Новострой КПД „Академический“», которой также владеет Гуринов.

Участок, где построят микрорайон АкадемическийУчасток, где построят микрорайон Академический
Участок, где построят микрорайон Академический
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Напомним, что права застройщика и земельный участок между остановками «Аграрный университет» и «Телецентр» перешли к «ЗСЖБ №6» в 2016 году для решения проблемы с дольщиками. До этого земля принадлежала сначала Левану Турманидзе (сейчас банкрот), а затем «Восточно-Сибирской строительной компании». С момента строительства в 2014 году в микрорайоне так и не появилось ни одного дома. Гуринову разрешение на строительство не выдавали, из-за чего предприниматель несколько лет судился с городским департаментом архитектуры.

Напомним, ранее фирме Юрия Гуринова также одобрили проект строительства детсада общего типа на 250 мест в микрорайоне Академический.

За 9 лет ни одного дома. В омском микрорайоне Академический хотят строить детсад
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#Общество#Бизнес#Омск#Строительство#Проект#Многоквартирный дом#Новости#Экспертиза#Гараж#Юрий Гуринов#Юлия Истомина#ЗСЖБ-6
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