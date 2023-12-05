Сдвинулись с мертвой точки. В омском микрорайоне Академический построят дома и гараж

Напомним, что права застройщика и земельный участок между остановками «Аграрный университет» и «Телецентр» перешли к «ЗСЖБ №6» в 2016 году для решения проблемы с дольщиками. До этого земля принадлежала сначала Левану Турманидзе (сейчас банкрот), а затем «Восточно-Сибирской строительной компании». С момента строительства в 2014 году в микрорайоне так и не появилось ни одного дома. Гуринову разрешение на строительство не выдавали, из-за чего предприниматель несколько лет судился с городским департаментом архитектуры.