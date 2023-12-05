Сдвинулись с мертвой точки. В омском микрорайоне Академический построят дома и гараж

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Городу55 стало известно о строительстве в Советском округе двух жилых домов и подземного гаража-стоянки. Появятся они в границах улиц Красный путь, Астрономическая и Правый берег Иртыша в микрорайоне Академический, возводить который начинали еще в 2014 году.
Проектную документацию подготовил «Завод сборного железобетона №6» Юрия Гуринова. А ООО «Базис» уже выдало положительное заключение экспертизы на проект строительства.
Техническим заказчиком проекта выступает компания «Новострой КПД „Академический“», которой также владеет Гуринов.
Напомним, что права застройщика и земельный участок между остановками «Аграрный университет» и «Телецентр» перешли к «ЗСЖБ №6» в 2016 году для решения проблемы с дольщиками. До этого земля принадлежала сначала Левану Турманидзе (сейчас банкрот), а затем «Восточно-Сибирской строительной компании». С момента строительства в 2014 году в микрорайоне так и не появилось ни одного дома. Гуринову разрешение на строительство не выдавали, из-за чего предприниматель несколько лет судился с городским департаментом архитектуры.
Напомним, ранее фирме Юрия Гуринова также одобрили проект строительства детсада общего типа на 250 мест в микрорайоне Академический.