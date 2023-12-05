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Posted 5 декабря 2023, 04:58

Published 5 декабря 2023, 04:58

Modified 5 декабря 2023, 05:00

Updated 5 декабря 2023, 05:00

Иллюстрация

Риновирусы и парагрипп. За неделю 11 тысяч омичей заразились ОРВИ

5 декабря 2023, 04:58
Фото: 1MI. Иллюстрация

В Омской области за неделю почти 11 тысяч человек заразились ОРВИ

В регионе также продолжают прививать от гриппа. К сегодняшнему дню вакцину получили больше 870 тысяч человек.

За минувшую неделю, с 27 ноября по 3 декабря, в Омской области ОРВИ заразились 10 838 человек, сообщили в Роспотребнадзоре. Отметим, что это только зарегистрированные случаи.

«Среди находок респираторных вирусов наибольший удельный вес составили риновирусы 25,0%, вирусы парагриппа — 15,0%, аденовирусы — 15,0%, коронавирусы (сезонные) — 10,0%, бокавирусы — 5,0%. Вирусы новой коронавирусной инфекции 20,0% и вирусы гриппа 10,0%», — привели цифры в ведомстве.

В регионе также продолжают прививать от гриппа. К сегодняшнему дню вакцину получили больше 870 тысяч человек. В Роспотребнадзоре напомнили, что при первых симптомах ОРВИ необходимо обратится к врачу, а не заниматься самолечением.

Ранее Город55 рассказывал о темпах распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Растет заболеваемость. За неделю больше тысячи омичей заразились коронавирусом
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#Евгений Игишев#Здоровье#Омская область#Роспотребнадзор#Уборка#Врач#ОРВИ#Прививки#Грипп#Вирусы#Профилактика#Эпидемия
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