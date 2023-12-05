Риновирусы и парагрипп. За неделю 11 тысяч омичей заразились ОРВИ

Posted 5 декабря 2023, 04:58
Published 5 декабря 2023, 04:58
Modified 5 декабря 2023, 05:00
Updated 5 декабря 2023, 05:00
За минувшую неделю, с 27 ноября по 3 декабря, в Омской области ОРВИ заразились 10 838 человек, сообщили в Роспотребнадзоре. Отметим, что это только зарегистрированные случаи.
«Среди находок респираторных вирусов наибольший удельный вес составили риновирусы 25,0%, вирусы парагриппа — 15,0%, аденовирусы — 15,0%, коронавирусы (сезонные) — 10,0%, бокавирусы — 5,0%. Вирусы новой коронавирусной инфекции 20,0% и вирусы гриппа 10,0%», — привели цифры в ведомстве.
В регионе также продолжают прививать от гриппа. К сегодняшнему дню вакцину получили больше 870 тысяч человек. В Роспотребнадзоре напомнили, что при первых симптомах ОРВИ необходимо обратится к врачу, а не заниматься самолечением.
Ранее Город55 рассказывал о темпах распространения коронавирусной инфекции в регионе.