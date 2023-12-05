Ребенок отравился психоделиками в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Однако, после того, как жаропонижающее не помогло и губы ребенка посинели, они вызвали скорую помощь. Врачи, прибывшие на место, обнаружили, что ребенок отравился психотропными веществами, пишет ФедералПресс.
Отец ребенка признался, что он и его жена употребляют запрещенные психоделики уже несколько недель, получив их через своих друзей. Однако они отрицают возможность того, что ребенок мог употребить эти вещества.
Представители министерства здравоохранения отказались комментировать данную ситуацию.