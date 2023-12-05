Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Ребенок отравился психоделиками в Екатеринбурге

5 декабря 2023, 06:30
Семья недавно перебралась в Екатеринбург с двухлетним малышом и временно остановилась у пожилой пары, которую они знали. Родители на время покинули дом, а когда вернулись, заметили, что ребенок заболел, у него была высокая температура.

Однако, после того, как жаропонижающее не помогло и губы ребенка посинели, они вызвали скорую помощь. Врачи, прибывшие на место, обнаружили, что ребенок отравился психотропными веществами, пишет ФедералПресс.

Отец ребенка признался, что он и его жена употребляют запрещенные психоделики уже несколько недель, получив их через своих друзей. Однако они отрицают возможность того, что ребенок мог употребить эти вещества.

Представители министерства здравоохранения отказались комментировать данную ситуацию.

Подпишитесь
Омск встал. На улицах города с утра образовались 10-балльные пробки
Сегодня, 02:39
Топ арбитража. Овощной спор депутата Гаврика и убытки от падающего дома Никипелова
Сегодня, 08:25
Убытки из-за проблемной парковки у «падающего» дома в Омске оценили в 32 млн рублей
Сегодня, 08:32
«Обратка ледяная». Десятки домов в центре Омска остались без тепла
Сегодня, 05:23
Риновирусы и парагрипп. За неделю 11 тысяч омичей заразились ОРВИ
Сегодня, 04:58
Омский «Авангард» снял рекламу своего мерча с собаками хоккеистов. Смотрим на песиков
Сегодня, 07:12