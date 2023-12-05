Психолог объяснила, как убедить родителей в выборе профессии киберспортсмена

По словам Шуваловой, ребенок может убедить родителей, если покажет им, что он сможет добиться успеха не только в качестве киберспортсмена, но и в учебе. Родителям это важно, так как они часто связывают хорошую учебу с будущим благополучием и статусом. В то же время, психолог признает, что бороться с общественными предубеждениями сложно, пишет ИА RuNews24.ru.