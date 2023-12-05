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Психолог объяснила, как убедить родителей в выборе профессии киберспортсмена

5 декабря 2023, 09:26
Лилия Шувалова, специалист по психологии и преподаватель кафедры электронного спорта в университете «Синергия», объяснила, как помочь подростку, который хочет стать киберспортсменом, но его родители настаивают на другой профессии.

По словам Шуваловой, ребенок может убедить родителей, если покажет им, что он сможет добиться успеха не только в качестве киберспортсмена, но и в учебе. Родителям это важно, так как они часто связывают хорошую учебу с будущим благополучием и статусом. В то же время, психолог признает, что бороться с общественными предубеждениями сложно, пишет ИА RuNews24.ru.

Шувалова рекомендует подростку объяснить родителям, что мир киберспорта не ограничивается только видеоиграми и турнирами. В этой сфере есть много разных профессий, требующих сложных навыков и компетенций. Например, менеджмент киберспортивных мероприятий является одним из востребованных направлений в сфере бизнеса и управления персоналом.

Другой эффективный способ повлиять на родителей — показать им примерные зарплаты в выбранной профессии, используя доверенные им сайты по подбору персонала.

Кроме того, Шувалова советует подростку убедить родителей важность выбранного образовательного заведения и будущей карьеры. Посетить дни открытых дверей, познакомиться с преподавателями, чтобы родители видели уровень компетенций и значимость будущих наставников своего ребенка. Необходимо продемонстрировать возможности, которые предоставляет выбранный университет. Родителям важно понимать перспективы образования и преимущества, которые могут получить их дети.

Однако каждый случай выбора профессии уникален, и не всегда возможно достичь согласия. В некоторых случаях может потребоваться помощь профессионального психолога, чтобы решить эту проблему и признать право ребенка на выбор своего будущего.

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