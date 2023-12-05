Психолог объяснила, как убедить родителей в выборе профессии киберспортсмена

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
По словам Шуваловой, ребенок может убедить родителей, если покажет им, что он сможет добиться успеха не только в качестве киберспортсмена, но и в учебе. Родителям это важно, так как они часто связывают хорошую учебу с будущим благополучием и статусом. В то же время, психолог признает, что бороться с общественными предубеждениями сложно, пишет ИА RuNews24.ru.
Шувалова рекомендует подростку объяснить родителям, что мир киберспорта не ограничивается только видеоиграми и турнирами. В этой сфере есть много разных профессий, требующих сложных навыков и компетенций. Например, менеджмент киберспортивных мероприятий является одним из востребованных направлений в сфере бизнеса и управления персоналом.
Другой эффективный способ повлиять на родителей — показать им примерные зарплаты в выбранной профессии, используя доверенные им сайты по подбору персонала.
Кроме того, Шувалова советует подростку убедить родителей важность выбранного образовательного заведения и будущей карьеры. Посетить дни открытых дверей, познакомиться с преподавателями, чтобы родители видели уровень компетенций и значимость будущих наставников своего ребенка. Необходимо продемонстрировать возможности, которые предоставляет выбранный университет. Родителям важно понимать перспективы образования и преимущества, которые могут получить их дети.
Однако каждый случай выбора профессии уникален, и не всегда возможно достичь согласия. В некоторых случаях может потребоваться помощь профессионального психолога, чтобы решить эту проблему и признать право ребенка на выбор своего будущего.