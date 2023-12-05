Прогноз: курс доллара в ближайшие две недели будет колебаться от 89 до 93 рублей

Аналитик прогнозирует, что в течение следующих двух недель курс доллара составит от 89 до 93 рублей. Экономист Андрей Лобода объясняет, что на данный момент на курс валюты влияют несколько факторов.