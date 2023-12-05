Прогноз: курс доллара в ближайшие две недели будет колебаться от 89 до 93 рублей

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Во-первых, снижение стоимости нефти, так как цена на нее уже опустилась ниже 80 долларов за баррель. Это неблагоприятно для рубля, пишет RT.
Кроме того, в ноябре закончился налоговый период, который поддерживал рубль, а новый начнется только в конце декабря. Также перед новогодними праздниками увеличивается спрос на импортные товары, что также влияет на спрос на валюту.
Существует вероятность, что ФРС повысит процентные ставки 13 декабря.
Все эти факторы сейчас оказывают негативное влияние на рубль. Поэтому по мнению Андрея Лободы, курс доллара в ближайшие две недели будет колебаться в пределах 89—93 рублей.