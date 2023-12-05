Примерзшие дворники на авто: как справиться с проблемой

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
Чтобы избежать повреждений дворников в зимнее время, водителям также следует быть внимательными и не оставлять их включенными на ночь.
Автоэксперт Евгений Балабас в интервью Общественной службе новостей рассказал, что не советует поднимать дворники перед снегопадом. При поднятии пружины дворников напрягаются еще больше, что негативно сказывается на их работе. Прожимаясь к стеклу, дворники чистят его все хуже со временем. Поэтому тактика поднятия дворников не рекомендуется.
Проблему примерзших дворников можно решить с помощью воды комнатной температуры или немного теплее. Нужно расчистить снег щеткой, а затем полить дворники слегка теплой водой, чтобы отогреть «суставы». После этого следует использовать незамерзающую жидкость для обработки лобового стекла и самих дворников.
Еще одна угроза для дворников в зимнее время — это возможность случайно оставить их включенными на ночь. Если дворники работали, а потом были выключены на длительное время, то есть серьезный риск заглушить машину, забыв о том, что они были включены. Когда дворники примерзли и навалился снег, при попытке завести машину, они могут повредиться. Поэтому перед тем, как заглушить автомобиль, нужно убедиться, что дворники выключены.
Привычка оставлять дворники в не до конца сложенном положении и глушить машину до конца их рабочего цикла может быть опасной зимой. Водители могут формировать такую привычку в летнее время, когда это не вызывает проблем. Однако зимой это может привести к негативным последствиям, подчеркнул эксперт.