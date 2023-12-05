Примерзшие дворники на авто: как справиться с проблемой

Еще одна угроза для дворников в зимнее время — это возможность случайно оставить их включенными на ночь. Если дворники работали, а потом были выключены на длительное время, то есть серьезный риск заглушить машину, забыв о том, что они были включены. Когда дворники примерзли и навалился снег, при попытке завести машину, они могут повредиться. Поэтому перед тем, как заглушить автомобиль, нужно убедиться, что дворники выключены.