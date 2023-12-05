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Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

иллюстрация

Поехал на желтый. В центре Омска женщина попала под колеса переполненного автобуса

5 декабря 2023, 08:28
Фото: Город55
иллюстрация

В центре Омска в час пик женщина попала под колеса переполненного автобуса

Пешеход с травмами была госпитализирована.

Вчера вечером, 4 декабря, в Центральном округе произошла авария с пострадавшими. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение примерно в 18:00.

По предварительным данным ведомства, автобус «Нефаз» двигался по маршруту № 24 (Железнодорожный вокзал → пос. Солнечный) по улице Карла Маркса. За рулем находился мужчина 1960 года рождения.

Видео: УМВД РФ по Омской области

В районе дома № 24 водитель сбил женщину 1979 года рождения, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, автобус ехал на желтый сигнал светофора.

Пешехода доставили в больницу. По факту случившегося полицейские организовали проверку. Обстоятельства и причины произошедшего будут известны позже.

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