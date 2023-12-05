Поехал на желтый. В центре Омска женщина попала под колеса переполненного автобуса

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
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Updated Сегодня, 08:31
Вчера вечером, 4 декабря, в Центральном округе произошла авария с пострадавшими. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение примерно в 18:00.
По предварительным данным ведомства, автобус «Нефаз» двигался по маршруту № 24 (Железнодорожный вокзал → пос. Солнечный) по улице Карла Маркса. За рулем находился мужчина 1960 года рождения.
В районе дома № 24 водитель сбил женщину 1979 года рождения, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, автобус ехал на желтый сигнал светофора.
Пешехода доставили в больницу. По факту случившегося полицейские организовали проверку. Обстоятельства и причины произошедшего будут известны позже.