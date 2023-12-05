Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:57

Published Сегодня, 15:57

Modified Сегодня, 16:43

Updated Сегодня, 16:43

Первые признаки сахарного диабета

5 декабря 2023, 15:57
Один из признаков развития сахарного диабета у человека — это резкое похудение, частые походы в туалет и потребление большого количества воды.

Это можно наблюдать как при первом, так и при втором типе диабета. При первом типе болезни уровень сахара в крови резко повышается, а второй тип обычно развивается медленно и сопровождается преддиабетом.

Людям старше 45 лет рекомендуется ежегодно проходить обследование и сдавать анализ крови на содержание глюкозы, чтобы своевременно обнаружить это заболевание. Об этом Общественной службе новостей сообщила президент Московской диабетической ассоциации больных сахарным диабетом (МДА) Эльвира Густова.

По словам Густовой, 90% людей, у которых диагностирован сахарный диабет, имеют второй тип этого заболевания, в то время как остальные 10% относятся к первому типу — инсулинозависимому.

Она подчеркнула, что первые признаки обоих типов диабета следует учитывать.

«Если человек худеет, часто ходит в туалет, пьет много жидкости, то стоит обратить на это внимание. Кроме того, если у кого-то из родственников есть диабет, следует быть бдительным».

Второй тип диабета предшествует преддиабетическое состояние. Главный риск его развития — это склонность к ожирению. Учащенное мочеиспускание и повышенное потребление воды также считаются признаками развития второго типа сахарного диабета.

«Первый тип проявляется очень быстро, обычно у детей и молодых людей. Второй тип развивается медленнее. Если у человека есть сердечно-сосудистые заболевания, особенно если ему уже за 45 лет, необходимо сделать анализ на содержание глюкозы», — подчеркнула специалист.

Если у человека есть склонность к ожирению, это также может быть преддиабетическое состояние. В большинстве случаев диабет у людей пожилого возраста обнаруживается уже при наличии осложнений. Поэтому в любом случае рекомендуется проходить обследование и как минимум раз в год сдавать анализ на содержание глюкозы. Врачи затем направляют на дополнительное обследование к эндокринологу или назначают лечение на основе анализов, резюмировала Густова.

Одним из способов предотвращения сахарного диабета второго типа являются общие методы профилактики хронических заболеваний. Основными из них являются правильное питание, активный образ жизни и исключение легкоусвояемых углеводов из рациона питания, подчеркнула эксперт.

Подпишитесь
Омск встал. На улицах города с утра образовались 10-балльные пробки
Сегодня, 02:39
Топ арбитража. Овощной спор депутата Гаврика и убытки от падающего дома Никипелова
Сегодня, 08:25
Убытки из-за проблемной парковки у «падающего» дома в Омске оценили в 32 млн рублей
Сегодня, 08:32
«Обратка ледяная». Десятки домов в центре Омска остались без тепла
Сегодня, 05:23
Риновирусы и парагрипп. За неделю 11 тысяч омичей заразились ОРВИ
Сегодня, 04:58
Омский «Авангард» снял рекламу своего мерча с собаками хоккеистов. Смотрим на песиков
Сегодня, 07:12