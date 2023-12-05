Первые признаки сахарного диабета

Если у человека есть склонность к ожирению, это также может быть преддиабетическое состояние. В большинстве случаев диабет у людей пожилого возраста обнаруживается уже при наличии осложнений. Поэтому в любом случае рекомендуется проходить обследование и как минимум раз в год сдавать анализ на содержание глюкозы. Врачи затем направляют на дополнительное обследование к эндокринологу или назначают лечение на основе анализов, резюмировала Густова.