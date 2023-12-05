gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря 2023, 09:44

Published 5 декабря 2023, 09:44

Modified 5 декабря 2023, 09:48

Updated 5 декабря 2023, 09:48

Перевернулся и погиб. Из-за ухудшения самочувствия на дороге мужчина улетел в кювет

5 декабря 2023, 09:44

Омич улетел в кювет из-за ухудшения самочувствия на дороге

Происшествие случилось сегодня утром в районе дома № 47А на Красноярском тракте.

На месте ДТП полицейские предварительно установили, что 55-летний водитель автомобиля «Toyota» ехал по Красноярскому тракту в районе дома № 47А. По версии сотрудников УМВД, на этом участке дороги мужчине, по каким-то причинам, стало плохо и он проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

После этого он съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся, а водитель скончался на месте происшествия, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Сейчас по факту происшествия началась проверка, которая поможет окончательно уставить причины и обстоятельства смертельного инцидента.

В остановившем трассу Омск — Тюмень ДТП погибли два человека
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#Авария#ДТП с погибшим#ДТП со смертельным исходом#Новости#Смертельная авария
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика