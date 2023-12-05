Ожесточенная борьба за лот. В Омске нашли инвестора для бывшего стадиона «Сатурн»

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Updated Сегодня, 05:47
В Омске определили арендатора для территории бывшего стадиона «Сатурн» на улице Бульварной. Земельный участок площадью 7401 кв. м отдают в аренду на 7 лет и 4 месяца. Инвестор сможет построить на этом месте спортивный комплекс площадью от 10 до 20 тысяч кв. м.
Это уже была третья попытка сдать участок в аренду, и она увенчалась успехом. На торги заявились три компании: «Титан-2000» (учредители Яков Кипервар и Иван Костенко), «Диалог» (Гульбаршин Жуматаева) и «Стройкомплект» (Ерлан Адилов). Наибольшую цену предложила именно последняя фирма — «Стройкомплект».
В процессе торгов начальная цена с 664,3 тысяч поднялась до 4,018 млн рублей. Таким будет ежегодный арендный платеж.
В настоящий момент участок пустует, мимо идут трамвайные пути.
Коммерческий директор компания «Стройкомплект» Женис Садуов рассказал Городу55, что сейчас они будут выбирать проектный институт для разработки проекта спорткомплекса.
«Понимание и визуализация по объекту будет после Нового года. Строить в любом случае собираемся», — добавил Садуов.
Опыт возведения спортивных объектов у фирмы, кстати, есть: выполняли подряд в другом городе.
«Стройкомплект», специализирующийся на строительстве жилых и нежилых зданий, зарегистрировали в Омске в 2020 году. С этого момента руководит и владеет компанией Ерлан Адилов. В 2022-м выручка «Стройкомплекта» составила 1,7 млрд рублей, чистая прибыль — 75,9 млн.
Отметим, что стадион «Сатурн» собирались реконструировать в 2020 году. Инвестором должна была выступить компания «АТ-Профи», вложив в переделку 55 млн рублей. Но проект так и остался нереализованным.