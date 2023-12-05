Ожесточенная борьба за лот. В Омске нашли инвестора для бывшего стадиона «Сатурн»

В Омске определили арендатора для территории бывшего стадиона «Сатурн» на улице Бульварной. Земельный участок площадью 7401 кв. м отдают в аренду на 7 лет и 4 месяца. Инвестор сможет построить на этом месте спортивный комплекс площадью от 10 до 20 тысяч кв. м.