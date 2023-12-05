Омская и Абайская области планируют подписать соглашение о сотрудничестве

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
Омская область и Абайская область Казахстана планируют подписать соглашение о сотрудничестве. Депутаты регионального парламента 30 ноября одобрили проект документа.
«Одобрить проект соглашения между Правительством Омской области (Российская Федерация) и Акиматом области Абай (Республика Казахстан) об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово- экономической, научно-технической, социальной, культурной и гуманитарной сферах», — говорится в тексте постановления.
Абайская область находится в Восточном Казахстане. Административный центр и крупнейший город — Семей. По территории области протекает крупнейшая река Казахстана — Иртыш.
Ранее Город55 рассказывал, что граждане Казахстана владеют 110 компаниями в Омской области. Подробнее о предпринимателях из соседней страны — в нашем материале: