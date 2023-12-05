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Омская и Абайская области планируют подписать соглашение о сотрудничестве

5 декабря 2023, 03:20
Фото: 1MI
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Омская область и регион из Казахстана подпишут соглашение о сотрудничестве

Проект документа одобрили депутаты Законодательного собрания.

Омская область и Абайская область Казахстана планируют подписать соглашение о сотрудничестве. Депутаты регионального парламента 30 ноября одобрили проект документа.

«Одобрить проект соглашения между Правительством Омской области (Российская Федерация) и Акиматом области Абай (Республика Казахстан) об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово- экономической, научно-технической, социальной, культурной и гуманитарной сферах», — говорится в тексте постановления.

Абайская область находится в Восточном Казахстане. Административный центр и крупнейший город — Семей. По территории области протекает крупнейшая река Казахстана — Иртыш.

Ранее Город55 рассказывал, что граждане Казахстана владеют 110 компаниями в Омской области. Подробнее о предпринимателях из соседней страны — в нашем материале:

«Инопредприниматели»: чем владеют в Омской области граждане Казахстана
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#Общество#Омская область#Депутаты#Правительство#Сотрудничество#Республика Казахстан#Соглашение#Евгений Игишев#Законодательное собрание
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